Cumhur İttifakı ortağından, zehir zemberek “Öcalan” çıkışı: “Tasmanın zinciri...”

Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milleti ödedi. En çok da bölgede yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Şimdi yine bölgede devletin yanında durmuş, güvenlik korucusu olarak can vermiş, varını yoğunu terörle mücadeleye adamış, devletin varlığının, milletin birliğinin yanında durmuş kardeşlerimiz endişelidir. Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır."