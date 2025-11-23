Cumhur İttifakı ortağından, zehir zemberek “Öcalan” çıkışı: “Tasmanın zinciri...”

Destici, bölge halkının PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir. Onların maşasıdır. Onun için geçtiğimiz günlerde şunu demiştim; 'Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz.' Çünkü görünürde terörist başı muhatap sanırsınız ya da terör örgütünün temsilcilerini, siyasi uzantılarını muhatap sanırsınız ama aslında muhatap onların boynundaki tasmanın zincirini elinde tutanlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.