Cumhur İttifakı ortağından, zehir zemberek “Öcalan” çıkışı: “Tasmanın zinciri...”

Haber Merkezi
Komisyon’un İmralı’ya ziyaret kararı sonrası konuşan Cumhur İttifakı ortağı, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici, parti genel merkezinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu teşkilatlarına yönelik eğitim toplantısına katıldı. Destici, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir en çok bölge halkına zarar verdiğini belirterek, "Terörle, teröristle müzakere olmaz. Bu faturayı geçmişte devlet, millet ve en çok da bölge insanı ödedi" diye konuştu.

Destici, bölge halkının PKK'yı Kürtlerin temsilcisi olarak kabul etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Çünkü hepimiz biliyoruz ki bu kanlı ve hain terör örgütü PKK, asla Kürtlerin değil, emperyalistlerin, Siyonistlerin daha da açıkçası ABD'nin, batılı bazı devletlerin ve o devletlerin CIA gibi, MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin temsilcisidir. Onların maşasıdır. Onun için geçtiğimiz günlerde şunu demiştim; 'Emperyalistlerin, Siyonistlerin, bu istihbarat örgütlerinin boyunlarındaki tasmayı çıkarmadan onlarla muhatap olunamaz.' Çünkü görünürde terörist başı muhatap sanırsınız ya da terör örgütünün temsilcilerini, siyasi uzantılarını muhatap sanırsınız ama aslında muhatap onların boynundaki tasmanın zincirini elinde tutanlardır. Bunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz. Bunlarla müzakere edilerek sorun çözülmez. Daha önce bunlar denendi ve maalesef faturayı Türkiye Cumhuriyeti devleti ödedi. Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milleti ödedi. En çok da bölgede yaşayan kardeşlerimiz ödedi. Şimdi yine bölgede devletin yanında durmuş, güvenlik korucusu olarak can vermiş, varını yoğunu terörle mücadeleye adamış, devletin varlığının, milletin birliğinin yanında durmuş kardeşlerimiz endişelidir. Biz asla terör örgütünü, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak kabul etmedik, etmiyoruz. Onun için muhatap alınmasını da doğru bulmuyoruz. Muhatap alınması gereken birisi varsa, o da bugüne kadar bin yıllık bir süreçte öyle aileler var ki, bin yıldır bu devletin ve milletin yanındalar. İşte muhatap almanız gereken asıl onlardır."

Yorumlar

Muhbiri Sadık

Partisi küçük davası büyük Sayın destici doğru söylüyor MHP nin Ak partinin düştüğü hale bak Şairin dediği gibi. Böyle mi olacaktı benim güzel yurdum baktım da haline ağladım durdum' Rahmetli Mısırlıoğlunun dediği çıkacak Ak parti siyaha dönüştü yakında Ermeni apo TBMM de kürsüde

ALLAH BÜYÜKTÜR

akp mhp diğerleri allah nasip ederse sizi tarihe gömeceğiz kürt ermeni yahudilerini yasasın müslüman kürtler
3
