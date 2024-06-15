Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil, önce karşı yöndeki sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 06 JU 434 plakalı minibüse çarptı ve daha sonra da bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobillere ve motosikletlere çarparak durabildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.D. ve ismi henüz bilinmeyen minibüs sürücüsü yaralandı