  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

2024-06-15 07:58:16
Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında T.Ç. idaresindeki 06 AG 8748 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.

#2
Foto - Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Orta refüjü aşan otomobil, önce karşı yöndeki sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 06 JU 434 plakalı minibüse çarptı ve daha sonra da bir iş yerinin önündeki park halindeki otomobillere ve motosikletlere çarparak durabildi. Araçlar kullanılmaz hale gelirken kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.D. ve ismi henüz bilinmeyen minibüs sürücüsü yaralandı

#3
Foto - Çubuk’ta trafik kazası: 3 yaralı

Yaralılar Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapatılırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü
Gündem

Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı devam ederken son 24 saatte 87 insansız hava aracı düşürüldü.
Karar Resmi Gazete'de! Bir partinin hukuki varlığı sona erdi
Siyaset

Karar Resmi Gazete'de! Bir partinin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Rusya'dan Sinop açıklaması: Türkiye'ye ilettik, oraya talibiz
Ekonomi

Rusya'dan Sinop açıklaması: Türkiye'ye ilettik, oraya talibiz

Rusya Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer enerji santraline talip olduklarını açıkladı.
El Kaide'den Müslümanlara 'birleşme ve cihad' çağrısı!
Dünya

El Kaide'den Müslümanlara 'birleşme ve cihad' çağrısı!

El Kaide, 9 dakikalık bir video yayınlayarak İslam dünyasına siyonist ittifaka karşı birleşme ve cihad etme çağrısında bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen eylem! Polisler ikna etti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısa süreli bir panik yaşandı. SMA hastalığına dikkat çekmek isteyen bir kişinin eylemi nedeniyle güvenlik am..
Hayrat Yardım Ekipleri Yola Çıkıyor
Aktüel

Hayrat Yardım Ekipleri Yola Çıkıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı faaliyetleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurtdışında kesimlerine ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23