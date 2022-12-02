Çözülme sürüyor! İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtiler

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise, AK Parti’nin her geçen gün büyüyerek, genişlemeye devam ettiğini söyleyerek, “AK Parti İl teşkilatı ile görüşmeler ve istişareler yapılarak İYİ Parti’den ciddi bir katılım oldu. Karabük Belediye Meclis Üyesi Yusuf Çelik, eski milletvekili adayı ile İYİ Parti kurucusu ve partilerinin çeşitli kademelerinde görev almış 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine partimize üye oldular. Bundan sonra dava arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız inşallah daim olacak. Hep birlikte memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'miz büyük bir ailedir. Siyaset yapmak isteyen, içinde vatan millet aşkı olan, şehrimize hizmet etmek isteyenleri partimize davet ediyorum. AK Parti'mizin kapıları herkese açıktır” açıklamalarında bulundu. Konuşmaların ardından, İYİ Parti’den istifa edenlerin rozetleri takılarak parti binası önünde topluca hatıra fotoğraf çektirildi.