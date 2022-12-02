Çözülme sürüyor! İYİ Parti'den AK Parti'ye geçtiler

Uygur, kendilerini Millet ittifakı olarak nitelendirenlerin mahiyetine bakıldığında milletin hiçbir meselesi ilgili çalışmalar içinde olmadığını belirterek, “Proje, vizyon, politika üretemeyen; milletin meseleleri ile ilgili kendi aralarında uzlaşamayan, kısır çekişmelerin içeresinde hapsolmuş ve seçime 6 ay kala bir zaman kalmasına rağmen hala cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş. Geçtiğimiz günlerde bir anayasa değişikliği taslağı ortaya koydular. Bunun içeriğine bakıldığında ülkenin ve memleketin meselelerini çözmekten, hitap etmekten uzak. 6’lı masanın her bir ferdinin mavi boncuk dağıtan ve eski Türkiye özlemini ortaya koyan bir taslak olduğunu gördük. Miletlimizin 6’lı masadan Türkiye’ye hiçbir hayır gelmeyeceğini, 6’lı masa ve altındakileri de iyi bilen milletimiz, bu ittifaktan Türkiye’ye hiçbir fayda gelmeyeceğini artık iyi biliyor” dedi.