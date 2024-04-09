Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Kamil Akçöp, “Bayrama Kahramanmaraş’ta biz çörek bayramı deriz. Biz de babamızdan aldığımız bu bayrağı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımızla 24 saat bayramın sabahına kadar açığız bu şekilde üretim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi günlük taze taze çörek çıkartıyoruz. Talebi iyi maşallah, bugün sıramız da oldu. Ramazan’ın son günü yoğun oluruz. Biz de şimdiden müşterilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.