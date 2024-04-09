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Ramazan
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Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

2024-04-09 13:52:25
Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Kahramanmaraş'ta bayramların vazgeçilmez çörekleri için ustalar yoğun çaba sarf ediyor.

#1
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Kahramanmaraş yöresinin vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelmesi ile biliniyor. Odun ateşinde taş fırınlarda usta eller tarafından yoğrulup pişirilmesi ile sofralara gelen çörekler, Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarla buluşması için hazırlanıyor.

#2
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen çörekler, Kahramanmaraş’ta Ramazan Bayramı’nda çayın yanında atıştırmalık ikram olarak sunulurken, hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Osmanlı’dan bu yana bir gelenek olan çörek, Kahramanmaraş’ta ise Ramazan Bayramı’nda çokça tüketiliyor.

#3
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Vatandaşların taleplerine yetişebilmek için ise gece mesaisi yapan çörek ustaları, ürettikleri çörekleri ise sabah saatlerinde gelen müşterilerine satarken, uzun yıllardır süren geleneksel lezzetin bayram sevince kattığı anlamdan dolayı da oldukça memnun.

#4
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

Babasından öğrendiği mesleği sürdüren Kamil Akçöp, “Bayrama Kahramanmaraş’ta biz çörek bayramı deriz. Biz de babamızdan aldığımız bu bayrağı elimizden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ustalarımızla 24 saat bayramın sabahına kadar açığız bu şekilde üretim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi günlük taze taze çörek çıkartıyoruz. Talebi iyi maşallah, bugün sıramız da oldu. Ramazan’ın son günü yoğun oluruz. Biz de şimdiden müşterilerimize hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

#5
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

#6
Foto - Çörekçilerin bayram mesaisi sürüyor

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