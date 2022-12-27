  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
8
Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

2022-12-27 20:55:32
Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Körfez ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağdı.

#1
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarıyla ilgili bilgi verildi.

#2
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Sağanak sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, etkisini sürdüren yağışta meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi ve acil durumlara karşı ilgili birimlerin telefon numaraları paylaşıldı.

#3
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Kuveyt Meteoroloji Kurumu da ülkede fırtınayla birlikte etkili olan sağanakta metrekareye 55 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

#4
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Kuveyt yerel basınındaki haberlerde ise ülkenin güney kesimi ve birkaç bölgesinde şiddetli yağmurun ardından "dolu fırtınası"nın etkili olduğu belirtildi ve konuyla ilgili görsellere yer verildi.

#5
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde ise ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisinde kaldığı aktarıldı.

#6
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin "beyaza büründüğü" ifade edilen haberde, ülkenin birçok yerinden insanların "kar sevincini" yaşamak için buraya seyahat ettiği kaydedildi.

#7
Foto - Çölde kar sevinci! Hemen telefona sarıldılar

Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş ve kimi bölgelerde yollar kapanmıştı.

TAYFUN Füzesi ile ilgili heyecanlandıran açıklama: Görürsek şaşırmayalım
Teknoloji

TAYFUN Füzesi ile ilgili heyecanlandıran açıklama: Görürsek şaşırmayalım

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, "Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında b..
Haşema ile havuza girmeyi yasaklamışlardı! Site yönetimine 20 bin lira para cezası
Yerel

Haşema ile havuza girmeyi yasaklamışlardı! Site yönetimine 20 bin lira para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, haşemayla havuza girilmesine izin vermeyen site yönetiminin din ve inanç temelinde ayrımcılık yaptı..
Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Ekonomi

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile heyetiyle birlikte görüşme gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memura ek z..
Futbol devi iflas etti! Böyle bir rakam yok...
Spor

Futbol devi iflas etti! Böyle bir rakam yok...

Juventus'un, 2021-2022 sezonunu 238 milyon euro civarında zararla kapattığı bildirildi.

Galatasaraylılar bu habere çok sevinecek!
Spor

Galatasaraylılar bu habere çok sevinecek!

Galatasaray'da sergilediği performansla hayal kırıklığı oluşturan Haris Seferovic ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar 30..
Türkiye sorunun çözümü için harekete geçti: KIZILELMA ve TOGG'da kullanılacak
Teknoloji

Türkiye sorunun çözümü için harekete geçti: KIZILELMA ve TOGG'da kullanılacak

Dünya genelinde yaşanan çip krizine takılmak istemeyen Türkiye harekete geçiyor. Türkiye, yerli projelerinde çip engeline takılmamak için ke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23