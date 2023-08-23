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Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

2023-08-23 12:42:57
Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Antalya'da geçen yıl 17 bin zeytin ağacından 110 ton zeytin alınan alanda bu yıl hasadın yüzde 50 düşmesi bekleniyor.

#1
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Antalya'nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 26 bin ağacın bulunduğu yeşil alanı çöl sıcakları vurdu. Geçen yıl 17 bin zeytin ağacından 110 ton zeytin alınan alanda bu yıl hasadın yüzde 50 daha az olması bekleniyor.

#2
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 26 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ihaleyle Antalya Ticaret Borsasına (ATB) 20 yıllığına kiralandı.

#3
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

ATB tarafından Büyükşehir Belediyesi, Kepez Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) gibi kent dinamiğini oluşturan kurumların ortağı olduğu Zeytinpark AŞ kurularak, uzun yıllar bakımsızlıktan çevresi çöp yığınına dönüşen arazi temizlendi.

#4
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Yılda 2 bin 600 ton tozu ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı, 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. Zeytinpark'taki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul-İzmir Otoyol Projesi çerçevesinde, Akhisar’da istimlak edilen arazideki 820’li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark’a nakledildi. Zeytin ağacı, özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Bu yıl etkili olan sıcak havalar Zeytinpark'ı da etkiledi. Yaşanan çöl sıcakları ile birlikte geçen yıl 110 ton zeytin elde edilen alanda bu yıl yüzde 50 kayıp yaşanması bekleniyor.

#5
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Zeytinpark alanının 2 bin 630 dönüm arazi olduğunu belirten Antalya Zeytinpark Sorumlu Müdürü Bayram Çarkcıgil, “2009 yılında ihaleyle Antalya Ticaret Borsası tarafından kiralandı. Arazimizde 26 bin tane zeytin ağacımız var. Yaklaşık 8 kilometre çevresi var. Bizim burada tek işimiz var o da tarımdır. 26 bin zeytin ağacımızın 17 bin tanesinden verim alıyoruz. 12 çeşit zeytin çeşitliliği var. En çok verim aldığımız tür ise tavşan yüreğidir. Coğrafi işaret almış olan bir üründür. Geçen sene 100 ton zeytin hasadı gerçekleştirdik. Bu yıl hava şartlarından dolayı ve etkili olan çöl sıcaklarıyla yüzde 50 daha az hasat bekliyoruz” dedi.

#6
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Zeytinyağı fiyatlarında ve zeytin fiyatlarında bir artış beklediklerini belirten Çarkçıgil, “Geçen yıl zeytin çoktu, bu yıl rekolte çok düşük. Biz elde ettiğimiz hasadın bir kısmını perakende olarak satıyoruz. Bir kısmını da işliyoruz.

#7
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

5 ton kadar da zeytinyağı elde ediyoruz. Dünyada kent merkezinde büyüklüğü 9’uncu olan bir arazimiz var. Arazimizin varlığıyla 2 milyon 600 ton dozu temizliyoruz. Antalya halkı sahip çıkıyor. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Arazimizde 6 bin öğrencimizi ağırladık. Onların toprakla, ağaçlarla buluşmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza günlük 2.5 saatlik program düzenliyoruz ve kamp yapıyorlar. Telefon ve tabletten uzaklaşıyorlar. Çok büyük faydalar aldık, veliler çok memnun kalıyor” ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Yerleşke içerisinde 2 adet de anıt ağacı olduğunu belirten Çarkçıgil, ağaçların yaşının 1200 ve 800 olduğunu söyledi. Ağaçlardan yapılan hasatların ise satılmadığını, ikram edildiğini sözlerine ekledi.

#9
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

#10
Foto - Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

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