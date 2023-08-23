Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Yılda 2 bin 600 ton tozu ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark'ın etrafı, 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. Zeytinpark'taki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı. İstanbul-İzmir Otoyol Projesi çerçevesinde, Akhisar’da istimlak edilen arazideki 820’li yıllarda dikildiği tahmin edilen bir zeytin ağacı, 22 Şubat 2016 tarihinde özel yöntemle köklenerek, kamyonla Zeytinpark’a nakledildi. Zeytin ağacı, özenli bakımın ardından toprağa uyum sağladı. Bu yıl etkili olan sıcak havalar Zeytinpark'ı da etkiledi. Yaşanan çöl sıcakları ile birlikte geçen yıl 110 ton zeytin elde edilen alanda bu yıl yüzde 50 kayıp yaşanması bekleniyor.