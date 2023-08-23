Çöl sıcakları etkiledi! Yüzde 50 kayıp bekleniyor

Zeytinpark alanının 2 bin 630 dönüm arazi olduğunu belirten Antalya Zeytinpark Sorumlu Müdürü Bayram Çarkcıgil, “2009 yılında ihaleyle Antalya Ticaret Borsası tarafından kiralandı. Arazimizde 26 bin tane zeytin ağacımız var. Yaklaşık 8 kilometre çevresi var. Bizim burada tek işimiz var o da tarımdır. 26 bin zeytin ağacımızın 17 bin tanesinden verim alıyoruz. 12 çeşit zeytin çeşitliliği var. En çok verim aldığımız tür ise tavşan yüreğidir. Coğrafi işaret almış olan bir üründür. Geçen sene 100 ton zeytin hasadı gerçekleştirdik. Bu yıl hava şartlarından dolayı ve etkili olan çöl sıcaklarıyla yüzde 50 daha az hasat bekliyoruz” dedi.