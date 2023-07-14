2023-07-14 14:30:27 Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı
Tarım Kredi Marketlerde yeni bir evlere şenlik indirim kampanyası başladı. Özellikle tuvalet kağıdı, bebek bezi ve süt ürünlerindeki cazip fırsatlar direk göze çarptı. İndirime giren ürünler bugün itibarıyla etikete yansırken kampanyadan yararlanabilmek için 15 gün süre koyuldu. İşte Tarım Kredi 14-31 Temmuz indirim kataloğu… Sayıları bu yıl içerisinde 3 bin ulaşacak Tarım Kredi Market’te ucuzluk günleri devam ediyor. Vatandaşın kesesini oldukça rahatlatacak yeni bir kampanya başladı.