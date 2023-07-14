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Ekonomi
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Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

2023-07-14 14:30:27
Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Tarım Kredi Marketlerde yeni bir evlere şenlik indirim kampanyası başladı. Özellikle tuvalet kağıdı, bebek bezi ve süt ürünlerindeki cazip fırsatlar direk göze çarptı. İndirime giren ürünler bugün itibarıyla etikete yansırken kampanyadan yararlanabilmek için 15 gün süre koyuldu. İşte Tarım Kredi 14-31 Temmuz indirim kataloğu… Sayıları bu yıl içerisinde 3 bin ulaşacak Tarım Kredi Market’te ucuzluk günleri devam ediyor. Vatandaşın kesesini oldukça rahatlatacak yeni bir kampanya başladı.

#1
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

56 ÜRÜNDE İNDİRİM Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla sayıları ve niteliği günden güne artırılan Tarım Kredi’de Temmuza özel 56 üründe indirime gidildi. İndirime giren ürünlerin fiyatı bugün itibarıyla etiketlere yansıdı.

#2
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

BU ÜRÜNLERDE CAZİP FIRSAT Yükte hafif pahada ağır bazı ürünlerdeki cezbeden indirimler dikkat çekti. Özellikle tuvalet kağıdı, bebek bezi, peynir ve diğer süt ürünlerindeki cazip fırsatlar vatandaşın yüzünü güldürecek.

#3
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

İşte Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nin 14-31 Temmuz indirimli ürün kataloğu…

#4
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Tutku 19,90

#5
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Süt 16,25

#6
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Poşet Çay 20,90

#7
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Limonata 11,90

#8
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Ayran 4,50

#9
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Kola 19,90

#10
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Maden Suyu 15,90

#11
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Cool Lime Özü 21,90

#12
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Fanta Kola 13,90

#13
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Lipton İce Tea 20,90

#14
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Gofret 9,50

#15
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Lipton 29,90

#16
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Cappy 21,45

#17
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Cips 28,90

#18
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Wafer 8,75

#19
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Yarım Yağlı Süt 15,25

#20
Foto - Çok sayıda üründe ucuzluk! Tarım Kredi’de yeni indirim çılgınlığı

Kremalı Bisküvi 13,90

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