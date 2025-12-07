Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Salatalık tohumunda geçen yıl ocak-kasım döneminde 7 milyon 183 bin 383 dolar ihracat yapıldığını, bu yıl aynı aylarda bu rakamın 9 milyon 46 bin 910 dolara çıktığını belirten Çavuşoğlu, biber tohumu ihracatında da artış olduğunu, geçen yılın 11 ayında 3 milyon 707 bin 28 dolar biber tohumu ihraç edilirken, bu yıl dış satımın 5 milyon 788 bin 598 dolara çıktığını ifade etti. Çavuşoğlu, toplam ihracat oranına bakıldığında geçen yılın ocak-kasım döneminde 27 milyon 223 bin 517 dolar domates, salatalık ve biber tohumu ihraç edilirken, 2025'in aynı döneminde bu rakamın 35 milyon 685 bin 323 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu yılın 11 ayında Türkiye'den domates tohumunun en çok Rusya, Fas ve İspanya'ya, salatalık tohumunun İran, Çin ve Hindistan'a, biber tohumunun ise Fas, Hindistan ve İspanya'ya gönderildiğini söyledi.