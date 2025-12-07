  • İSTANBUL
Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Tohum ihracatındaki konumunu koruyan Türkiye, başta Rusya, Çin, İspanya, Fas ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye sebze tohumu gönderiyor. İhracatta en çok domates, biber ve salatalık tohumları öne çıkıyor.

Foto - Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, Türkiye'nin tohumda çok iyi bir noktaya geldiğini, ülkenin tohumculukta hem ihtiyacı karşıladığını hem de ihracat yaptığını söyledi. Tohumda her geçen yıl ihracatın arttığını, ithalatın düştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Sebze tohumunda en çok domates, salatalık ve bibere talep var. Geçen yılın ocak-kasım aylarına göre bu yılın aynı döneminde domates, biber ve salatalık tohumu ihracatında yüzde 31 artış oldu." dedi. Çavuşoğlu, geçen yılın 11 ayında 16 milyon 333 bin 104 dolar domates tohumu ihraç edilirken 2025'in aynı döneminde bu rakamın 20 milyon 849 bin 814 dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Foto - Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Salatalık tohumunda geçen yıl ocak-kasım döneminde 7 milyon 183 bin 383 dolar ihracat yapıldığını, bu yıl aynı aylarda bu rakamın 9 milyon 46 bin 910 dolara çıktığını belirten Çavuşoğlu, biber tohumu ihracatında da artış olduğunu, geçen yılın 11 ayında 3 milyon 707 bin 28 dolar biber tohumu ihraç edilirken, bu yıl dış satımın 5 milyon 788 bin 598 dolara çıktığını ifade etti. Çavuşoğlu, toplam ihracat oranına bakıldığında geçen yılın ocak-kasım döneminde 27 milyon 223 bin 517 dolar domates, salatalık ve biber tohumu ihraç edilirken, 2025'in aynı döneminde bu rakamın 35 milyon 685 bin 323 dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Ümit Mirza Çavuşoğlu, bu yılın 11 ayında Türkiye'den domates tohumunun en çok Rusya, Fas ve İspanya'ya, salatalık tohumunun İran, Çin ve Hindistan'a, biber tohumunun ise Fas, Hindistan ve İspanya'ya gönderildiğini söyledi.

Foto - Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Gençleri tarıma tekrar kazandırmak adına çalışmalar yapmak gerekiyor" Tarım sektöründe 36 ülkeden 725 firma temsilcisini buluşturan dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya Fuar Direktörü Engin Er ise Antalya'nın artık dünya tarımının buluşma noktası olduğunu belirtti. Bu yıl fuarı Türkiye ve 135 ülkeden 40 binden fazla kişinin ziyaret ettiğini, çoğu firmanın Growtech'te 1 yıllık siparişini aldığını dile getiren Er, "Türkiye bitkisel üretimde dünyada 7, Avrupa'da 1'inci sırada. Bu önemli bir büyüklük ama daha verimli üretmek gerekiyor. Su gitgide azalıyor. Daha verimli üretim yöntemlerini görmek bu tür fuarlara katılmak gerekiyor çünkü çiftçi görerek, ürüne dokunarak ikna oluyor." diye konuştu.

Foto - Çok sayıda ülke Türkiye’den ithal ediyor! Tohumu bizden yemesi sizden

Verimli üretim yapıldığında tarımın çok daha değerli hale geldiğini anlatan Er, tarımla uğraşanların yaş ortalamasının yükseldiğini, bunu gençlere daha çok aşılamak gerektiğini söyledi. Türkiye'de her geçen yıl tohum ihracatının arttığını, ithalatın da düştüğünü belirten Er, "Türkiye son 5 yıla kadar tohumda ithalatçıydı. Birçok ülkeden ithalat yapılıyordu. Artık o ithalat iyice azaldı. Son 5 yıldır şu anda net ihracatçı pozisyonundayız. Özellikle sebze ve meyve tohumlarında artık Türk tohumculuğu tüm dünyaya ihracat yapıyor." dedi. Er, sebze tohumu olarak bakıldığında Türkiye'den dünyaya en çok domates, biber ve salatalık ihracatı yapıldığına dikkati çekti.

