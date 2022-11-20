Çok kitap okumak mı önemlidir yoksa nitelikli kitaplar okumak mı? İşte cevabı...

Çocuklarının sağlam temeller üzerine fikirlerini inşa etmesini isteyen anne babalar, kitap okuma konusunda da çocuklarını başıboş bırakmamalıdır. Aile önemli olduğu kadar çevre de önemlidir. Bir arkadaş bir insanın hayatını, ahiretini karartabilir; aynı şekilde bir kitap da bunu yapabilir. Müslüman bir aile, çocuğuna temel eğitimleri verirken bir yandan da kitaplarla çocuğunu tanıştırmalı, okuma alışkanlığını kazandırmalı ve tüm bunları titizlikle yerine getirmelidir. Bazı boşlukların yeri dolmaz ya da yanlış şeylerle doldurulur. Böyle bir boşluğa müsaade etmemeliyiz. Yetişkin bir birey olduğunda herkes kendine ait bir yolun yolcusu olur ancak bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yönlendirmelerimiz ve örnek davranışlarımızla çocuklarımızın nasıl bir yolda yürüyeceklerini az çok belirlemiş oluruz. Bir oyun hamuru gibi düşünebiliriz bunu. Nasıl ki oyun hamuruna istediğimiz müdahaleleri yapabiliyor ve istediğimiz şekli verebiliyorsak çocuklarımızı da böyle şekillendirebiliriz. Sadece çocuk sahibi olmakla anne baba olunmuyor. Onu hayata ve ahirete en güzel şekilde hazırlamaya memuruz. Tabiî tüm bu süreçleri yaşarken çocuğun kendisini de göz ardı etmemeliyiz. Onu mizacına, karakterine göre en uygun şekilde yetiştirmeli, fikirlerine önem vermeliyiz. Biz onların anne babalarıyız, çocuklar bizim birer eşyamız ya da tapulu malımız veya egomuzu tatmin edici bir araç değillerdir.