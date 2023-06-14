Çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor! Çok önemli "SGK" uyarısı geldi

Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor. Bununla birlikte, staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile normal sigortalı çalışma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan süre kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Halen en düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 76 bin 860 lira ödüyor. Borçlanmayı 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yaptıklarında ise bir çocuk için 99 bin 918 lira ödemek zorunda kalacaklar. Temmuz – Aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin yüzde 30 zamlanacağı varsayımıyla bir çocuk için 23 bin 58 lira, iki çocuk için 46 bin 116 lira, üç çocuk için ise 69 bin 174 lira daha fazla prim ödeyecekler.