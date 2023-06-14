2023-06-14 14:44:27 Çok hızlı hareket edilmesi gerekiyor! Çok önemli "SGK" uyarısı geldi
Asgari ücrete ara zamla ilgili görüşmeler resmen başladı. Kurban Bayramı öncesi belirlenmesi beklenen yeni asgari ücret 1 Temmuz’dan geçerli olacak. Yeni asgari ücretle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması maliyetleri artacak. Hizmet borçlanmalarında maliyet artışından etkilenmemek için hızlı hareket edilmesi gerekiyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, asgari ücretteki artışın askerlik ve doğum borçlanması maliyetlerine etkisini yazdı.