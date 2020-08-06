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Aktüel
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Çok fazla tüketiliyor ama sağlığı tehdit ediyor!

2020-08-06 12:38:26
Çok fazla tüketiliyor ama sağlığı tehdit ediyor!

Açıkta satılan bu yiyecekler çok fazla tüketiliyor.

#1
Foto - Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan önemli açıklamalarda bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan önemli açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi."

#3
Foto - Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur.

Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur.

#4
Foto - Ama yaz aylarında bu risk artar.

Ama yaz aylarında bu risk artar.

#5
Foto - Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır.

Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır.

#6
Foto - Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır.

Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır.

#7
Foto - Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir.

Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir.

#8
Foto - Gıdaları düşük sıcaklıkta bekleterek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmak mümkün. Açıkta satılan gıda havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkileniyor, mikroplarla direk temas halinde oluyor.

Gıdaları düşük sıcaklıkta bekleterek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmak mümkün. Açıkta satılan gıda havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkileniyor, mikroplarla direk temas halinde oluyor.

#9
Foto - Tavuk döner tüketimi mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun. Tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor.

Tavuk döner tüketimi mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun. Tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor.

#10
Foto - Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir.

Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir.

#11
Foto - Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz.

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