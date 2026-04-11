Başkan Şahin Eşrefpaşa Mahallesi'nin taleplerini yerinde dinledi
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, saha çalışmaları kapsamında Eşrefpaşa Mahallesi’nde mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelerek talepleri yerinde inceledi.
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, beraberinde il başkan yardımcıları, merkez ilçe başkanı ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Eşrefpaşa Mahallesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Mahalle başkanının koordinasyonunda gerçekleşen programda Şahin, Beyazıt Camii’nde eda edilen Cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet ederek sorunları dinledi.
Ziyaretin önemli duraklarından biri, mahallede sık sık elektrik kesintilerine neden olduğu belirtilen trafo bölgesi oldu. Özellikle 687 ve 683. sokakların kesiştiği noktada bulunan trafoyu yerinde inceleyen Başkan Şahin, konuyla ilgili teknik bilgi aldı. Vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi adına OEDAŞ yetkilileriyle görüşme gerçekleştiren Şahin, çözüm sürecinin takipçisi olacaklarını vurguladı.
Başkan Şahin, yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını etkileyen her konunun takipçisiyiz. Bölgedeki trafo sorununu yerinde tespit ettik ve ilgili kurumlarla gerekli girişimleri başlattık," ifadelerini kullandı.
Programın devamında Eşrefpaşa ve Fatih mahallelerini kapsayan semt pazarını ziyaret eden AK Parti heyeti, pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Pazarcı esnafının, pazar alanının yetersizliği ve açıkta kalan bölümlerin üstünün kapatılması yönündeki taleplerini dinleyen Şahin, konuyu not aldı.
Esnafın fiziki koşulların iyileştirilmesi talebi üzerine konuşan İl Başkanı Şahin, pazar yerindeki kapalı alan kapasitesinin artırılması konusunu AK Parti Belediye Meclis üyeleriyle istişare edeceklerini ve konuyu Belediye Meclisi gündemine taşıyacaklarını belirtti.
