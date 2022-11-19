2022-11-19 13:47:54 Çocuklarına sakız bile alamıyorlar: ABD'de tatil sezonu alışverişlerine enflasyon darbesi!
Ülkede Şükran Günü ile başlayan Yılbaşı Gecesi ile sona eren tatil sezonunda, perakende satışların bu yıl enflasyon nedeniyle önceki yıllara kıyasla sınırlı bir artış göstermesi öngörülüyor. ABD'de "tatil sezonu" olarak adlandırılan ve kasım ile aralık aylarını kapsayan dönemde, perakende satışların enflasyon nedeniyle bu yıl önceki yıllara kıyasla yüzde 6 ila yüzde 8 arasında sınırlı bir artış göstereceği tahmin ediliyor. ABD'de kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü (Thanksgiving Day) ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma (Black Friday), küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönemin her yıl olduğu gibi bu yıl da perakende sektörüne hareketlilik getirmesi bekleniyor.