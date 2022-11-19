Çocuklarına sakız bile alamıyorlar: ABD'de tatil sezonu alışverişlerine enflasyon darbesi!

Enflasyonun çevrim içi alışverişi de etkileyeceği tahmin ediliyor Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ve önceki yıl tüketici talebinin olağanüstü bir büyüme gösterdiği internet alışverişinin de enflasyondan etkilenmesi bekleniyor. Enflasyonun tüketicilerin harcama kabiliyetini azaltmasından dolayı çevrim içi satışların da bu yıl önceki yıllara kıyasla sınırlı bir artış göstereceği tahmin ediliyor. ABD'li araştırma şirketi Adobe Digital Insights (ADI) verilerine göre, tatil sezonu için internet üzerinden yapılacak harcamaların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 2,5 artarak 209,7 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Tatil sezonu kapsamında yapılan çevrim içi harcamalarının geçen yıl yüzde 8,6 ve Kovid-19 salgının yoğun bir şekilde hissedildiği 2020'de yüzde 33 arttığı kayıtlarda yer alıyor. Söz konusu dönemde bu yıl da Siber Pazartesi'nin 11,2 milyar dolar ile internetten en çok alışveriş yapılan gün olması bekleniyor. Bu yıl Siber Pazartesi alışverişlerinin geçen yıla kıyasla yüzde 5,1 artacağı tahmin ediliyor. Her yıl mağazalarda izdiham görüntülerine sahne olan Efsane Cuma'da internet satışlarının bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 1 artışla 9 milyar doları bulması bekleniyor. Şükran Günü'nde ise satışların bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 1 azalışla 5,1 milyar dolara gerilemesi öngörülüyor.