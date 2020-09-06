2020-09-06 17:31:59 Çocuk yuvasında şok! 2 kız intihara kalkıştı
Samsun’da işletilen çocuk yuvasında kavga sonucu çıkan olayda 2 kız çocuğu çatıya çıkarak intihar etmek istedi.
Samsun’da işletilen çocuk yuvasında kavga sonucu çıkan olayda 2 kız çocuğu çatıya çıkarak intihar etmek istedi.
Samsun İlkadım’da bulunan Süleyman Yançatoral Çocuk Yuvası Evleri’nde meydana gelen olayda, yuvada kalan kız çocukları arasında nedeni belirlenemeyen bir olaydan kavga çıktı. Kavga sırasında binadaki camı kırarak pencereden çatıya çıkan 2 kız çocuğu intihara kalkıştı.
Polise yapılan ihbar sonrası, polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek genç kızları ikna etmeye çalıştı.
Arkadaşlarını çatıda gören diğer çocuklar olayın etkisi ile gözyaşlarını tutamadılar. Birkaç çocuk sinir krizi geçirdi.
İntihara kalkışan 2 kız ve sinir krizi geçiren 4 kız, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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