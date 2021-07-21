Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı resmen çözüldü!

Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı. Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı. Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.