Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı resmen çözüldü!

20 yıldır ilçede balon satan ve 'Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum' diyen Sait Kocatepe o anları anlattı. Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arefe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğnunu mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arefe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak" dedi.