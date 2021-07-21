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Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı resmen çözüldü!

2021-07-21 13:33:55
Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı resmen çözüldü!

Antalya'da çocuk mezarlarına balon bırakan ve sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren baloncunun sırrı ortaya çıktı.

#1
Foto - Mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu. Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.

Mezarlıktaki çocuk mezarlarına balon bağlayan baloncunun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yürekleri burktu. Baloncunun bu hareketinin sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı.

#2
Foto - Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına 'çoçuğunu çağır dediğinde ' Çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya

Bayramlarda çocuklara ücretsiz balon dağıtan baloncu, mezarlık yanından geçerken gördüğü bir kadına 'çoçuğunu çağır dediğinde ' Çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. Sadece balon ve şeker satarak geçinen baloncu Sait Kocakaya " Kadının yaptığı içimi yaktı. Hiç düşünmeyip bütün çocuk mezarlarını tek dolaşıp balon bağladım" dedi.

#3
Foto - Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı. Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı. Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

Yürekleri burkan olay Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. Arafe günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarları balon bağladığını görünce kayda girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı. Baloncunun sırrı bir gün sonra ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansının bulup ulaştığı baloncu, mezarlığa bıraktığı balonların hikayesini anlattı. Geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arefe gününü yine sokaklarda çocuklara balon dağıtırken mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına 'Çocuğunu gönder vereyim' dedi. Kadının, 'Çocuğum gelemez mezarlıkta' deyip baloncudan aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldı. Olaya şahit olan Sait Kocatepe oradan ayrılıp onlarca balon hazırladı ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden geldi ve mezarlıktaki çocuk mezarlarına tek tek balon bağladı.

#4
Foto - 20 yıldır ilçede balon satan ve 'Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum' diyen Sait Kocatepe o anları anlattı. Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arefe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğnunu mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arefe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak

20 yıldır ilçede balon satan ve 'Ben çocukların üzerinden para kazanıyorum' diyen Sait Kocatepe o anları anlattı. Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arefe günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğnunu mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arefe günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarım gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak" dedi.

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