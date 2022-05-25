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Hayat-Aktüel
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Çoban, kayalıklardan düştü

2022-05-25 16:20:20
Çoban, kayalıklardan düştü

Osmaniye-Düziçi'nde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Yarbaşı beldesinde hayvan otlatmak için dağlık araziye çıkan Mustafa Burgaç (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yarbaşı beldesinde hayvan otlatmak için dağlık araziye çıkan Mustafa Burgaç (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

#2
Foto - Yaralanan Burgaç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Yaralanan Burgaç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

#3
Foto - Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Burgaç, düşerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Burgaç, düşerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

#5
Foto - Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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