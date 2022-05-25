2022-05-25 16:20:20 Çoban, kayalıklardan düştü
Osmaniye-Düziçi'nde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye-Düziçi'nde hayvan otlatmak için çıktığı kayalıklardan düşerek yaralanan çoban, hastaneye kaldırıldı.
Yarbaşı beldesinde hayvan otlatmak için dağlık araziye çıkan Mustafa Burgaç (56), dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Yaralanan Burgaç, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda Burgaç, düşerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Burgaç, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23