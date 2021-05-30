Çivril Işıklı Gölü'nde nilüferler bir başka güzel

Işıklı Gölü’nün son 2-3 yıldır çok popüler bir ziyaret noktası haline geldiğini belirten tur işletmecisi Özer Çetinkaya, “Işıklı Gölü, fotoğraf sanatçılarının, evlilik teklifi yapmak isteyenlerin, doğum günü kutlayanların uğrak yeri. Aileleri ile gezebilecekleri çok güzel bir alan. Nilüfer çiçekleri çok büyük bir alanda meydana gelmiş durumda. Buradan başlıyor Akdağ’a kadar uzanıyor. Dönümünü biz de hesaplayamıyoruz. Göz alabildiğince uzanıyor. Biz burada tekne turları düzenliyoruz. Doğa harikası bir yer, biz insanları buraya bekliyoruz, davet ediyoruz. Denizli Çivril’in iklimi gereği Nilüfer çiçekleri 1 Mayıs tarihinde açıyor. Şu anda yaprakları sararmaya başladı. Çiçekler 1 Mayıs’tan beri açık durumda ama bize 1 Haziran’da giriş izni veriliyor. Biz yetkililerden bu konuda da biraz yardım istiyoruz. Bu yıl biraz kurak geçti. Burası baraj göleti olduğu için önüne baraj yapıldı. Su oranı biraz azaldı. Geçen yılda kapaklar açılarak menderes nehrine su verildi. Bu yıl ise havaların sıcak olmasından dolayı Nilüfer çiçekleri erken açıyor. Başka bölgelere göre biraz daha sıcak bir iklime sahip. Etrafımız dağlarla çevrili olduğu için sıcak bir havaya sahip bu nedenle Nilüfer çiçekleri 1 Mayıs tarihinde açmaya başlıyor” dedi.