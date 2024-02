Çırak bulsa artık çalışmayacağını ifade eden Kuleli, “Sayısını hatırlamıyorum ama 50’nin üzerinde eleman yetiştirdim. Yetişenlerde başka işlerde çalıştı. Çekildiler bu işlerden. Şu an çalışan yok. Eskiden bir matbaada çalışıyorduk 10 kişi. Şu an da ben yalnız çalışıyorum. Küçük şehirlerde bu iş bitti. Daha çok büyükşehirler devam ediyor. Emekli olalı 32 yıl oldu. Her şeyimi bu işle karşıladım. Bu mesleği bırakmayı düşünmedim. Çırak olsa bir gün durmam. Son 3 yıl isteyerek yapmıyorum. İş olsa zevkli oluyor da insanın gücü kalmıyor” şeklinde konuştu.