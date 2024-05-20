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Teknoloji-Bilişim
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Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

2024-05-20 21:42:23
Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, üretim için nükleer enerji kullanmak istiyor.

#1
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Tayvan, barındırdığı teknoloji firmaları ile küresel ekonomiler için çok önemli bir yere sahip. Ülkenin en büyük yıldızı ve aynı zamanda dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC ise Tayvan’daki elektriğin çoğunu kullanıyor.

#2
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

TSMC kapasitesini artırmak, Tayvan ise modern dünyaya ayak uydurmak isterken enerjinin önemi de giderek artıyor. Bu bağlamda Tayvanlı kanun yapıcıların TSMC'ye fayda sağlayabilecek nükleer enerji düzenlemeleri yapabileceği belirtiliyor.

#3
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

TSMC, gücünü nükleerden alabilir Tayvan’ın ulusal yasama organının başına gelen yeni ekonomi bakanı J.W. Kuo’nun nükleer enerjiyi temiz bir güç kaynağı olarak gördüğü ve mevcut yasaları değiştirmeye istekli olduğu söyleniyor. Verilere göre Tayvan elektriğinin sadece yüzde 7’si nükleer enerjiden elde ediliyor.

#4
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Şimdilik Tayvan’daki yeni hükümet nükleer enerji yönetmeliklerini yeterli kamuoyu desteği olması halinde değiştirmeyi planlıyor.

#5
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Öte yandan TSMC’nin genişlemesi düşünüldüğünde Tayvan için enerji sorununun çözülmesi ve yeni kaynakların devreye alınması gerekiyor.

#6
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

TSMC’nin yarı iletken üretim fabrikaları belki de kesintisiz enerjiye en çok ihtiyaç duyan tesisler arasında yer alıyor. Zira üretim sürecinde yaşanacak olası bir kesinti, yarı iletkenlerin sağlığı hakkında soru işaretleri oluşturabilir.

#7
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Tayvan aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da kapasitesini artırmaya çalışıyor.

#8
Foto - Çip devi nükleer enerjiyi kullanmak istiyor

Ancak ülke, bu alandaki hedeflerini tutturmaktan uzak: 2023 için yenilenebilir kaynakların toplam enerji içindeki payı yüzde 20 olarak hedeflenmişti ancak yüzde 10,5 seviyesinde kalındı.

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