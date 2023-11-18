Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

Yalnızca 15 dakika şarj ederek 610 kilometre yol alabilirsiniz. Çinli otomobil şirketi yine piyasanın altını üstüne getiriyor. Hem fiyatıyla hem de performansıyla herkesin tercihi olacak. Çinli otomobil firması Zeekr, 007 model aracıyla sektöre damga vuracak. İşte Zeekr 007 özellikleri… Piyasaya giriş yapmaya hazırlanan Çinli otomobil firması Zeekr, 007 model aracıyla herkesin gözdesi olacak. 870 kilometre menzile sahip olan araç hem fiyatıyla hem de performanslı ile oldukça dikkat çekiyor. Zeekr, 007 model araç tanıtımının yapılması ile birlikte fiyatının yanı sıra özellikleri de Merak uyandırdı. İşte Zeekr 007 özellikleri…