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Otomotiv
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Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

2023-11-18 12:32:30
Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

Yalnızca 15 dakika şarj ederek 610 kilometre yol alabilirsiniz. Çinli otomobil şirketi yine piyasanın altını üstüne getiriyor. Hem fiyatıyla hem de performansıyla herkesin tercihi olacak. Çinli otomobil firması Zeekr, 007 model aracıyla sektöre damga vuracak. İşte Zeekr 007 özellikleri… Piyasaya giriş yapmaya hazırlanan Çinli otomobil firması Zeekr, 007 model aracıyla herkesin gözdesi olacak. 870 kilometre menzile sahip olan araç hem fiyatıyla hem de performanslı ile oldukça dikkat çekiyor. Zeekr, 007 model araç tanıtımının yapılması ile birlikte fiyatının yanı sıra özellikleri de Merak uyandırdı. İşte Zeekr 007 özellikleri…

#1
Foto - Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

870 kilometre menzile sahip olan Zeekr 007’nin 100 kwh bataryası bulunmaktadır. Standart versiyonunda ise 688 kilometre menzil sağlayan araç yalnızca 15 dakika şarj ile 610 kilometreye yol kat ediyor. 422/646 HP tek/çift motor seçeneği bulunan Zeekr 007, -100 km/saat hıza yalnızca 5,4/2,84 saniyede ulaşmaktadır. 800V elektrik mimarisi bulunan araçta 400+ kW DC şarj hızı, 15 inç 2,5K OLED orta ekran, Qualcomm Snapdragon 8295 çipset, LiDAR sensörlü otonom sürüş sistemi yer almaktadır.

#2
Foto - Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

Arka bölümde tek parça şasi sayesinde kaza durumlarında yapısal bozulmaları azaltan bir sisteme sahip olan Zeekr 007, Geely'nin elektrikli araçlarıyla piyasaya damga vuran alt markası olarak piyasaya çıkıyor. Zeekr, ilk Sedan model otomobil olarak Guangzhou Otomobil Fuarı'nda resmen tanıtıldı. PMA2+ platformunda geliştirilen 4.865 mm uzunluğunda olan araç tamamen elektrikli Sedan model olarak piyasada yerini alıyor. Başlangıç fiyatı olarak 31 bin dolar seviyesinde piyasayı sürülen araç yalnızca 3 saat içerisinde 10000'den fazla ön sipariş aldı.

#3
Foto - Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

800V elektrik mimarisiyle piyasada yer alan aracın bu özelliği ile birlikte 400 kw üzeri DC şarj hızına ulaşabildiği de görülmektedir. Zeekr 007, aynı zamanda Çinli ilk üreticinin tek parça arka şasesi ile ürettiği ilk Sedan olma özelliğine de sahiptir. Geely'nin Quzhou Jidian alt firması tarafından geliştirilen batarya hücrelerinin kullanıldığı 007 model aracın teslimat tarihi içinde Ocak 2024 işaret edildi.

#4
Foto - Çinlilerin yaptığı şey şok etti! 007 resmen piyasada! Yok artık daha neler

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