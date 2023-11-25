Çinliler avuç avuç yiyor! O kadar çok faydası var ki… Trakya ve Ege'de kendi yetişiyor, değeri altınla yarışıyor

Çinliler bunu avuç avuç yiyor! Faydası o kadar çok ki... Türkiye'de Trakya bölgesinde ve Ege bölgesinde yetişiyor! Değeri ise neredeyse altınla yarışıyor... Uzmanların dikkatini çeken ve "yumberry" olarak da bilinen koca yemiş, vitamin ve mineral açısından zengin yapısıyla sağlık için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor. Asya'nın ana vatanı olan bu meyve, özellikle Batı Karadeniz bölgesinde doğal olarak yetişirken, Çin'de ticari değeri yüksek bir tüketim ürünü olarak biliniyor.