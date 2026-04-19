Çinli profesör duyurdu: Çin ve Vietnam'ın işbirliği vurgusu! Çok dikkat çeken analizi

Profesör Liu Shuming, Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı To Lam'ın Tsinghua Üniversitesi ziyaretinde yaptığı konuşmayla ilgili olarak, özellikle çevre alanıyla doğrudan ilgili içerikten "çok etkilendiğini" söyledi. Ona göre, Vietnamlı liderin ikili iş birliğinde çevresel faktörlere verdiği önem, uzun vadeli bir vizyonu ortaya koyması ve küresel sürdürülebilir kalkınma eğilimleriyle uyumlu olması açısından dikkat çekicidir. "Çevre koruma alanında çalışan biri olarak, Vietnam-Çin işbirliği yönergelerinde bu konunun açıkça ele alınmasından özellikle memnuniyet duyuyorum" diye vurguladı. Ayrıca Profesör Liu Shuming, iki ülke arasındaki ilişkinin "dağların dağlara, nehirlerin nehirlere bağlı olması" imgesiyle anlatılmasını da çok takdir etti ve bunu "geleneksel dostluğun gerçekliğini doğru bir şekilde yansıtan, son derece özgün ve duygusal açıdan zengin bir ifade" olarak değerlendirdi. Özellikle, Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı To Lam tarafından ortaya konan işbirliğinin "üç temel direğini" vurguladı; bunlar arasında somut işbirliğini temel almak, bilimsel ve teknolojik yeniliği itici güç olarak kullanmak ve genç nesli köprü olarak kullanmak yer alıyor. Profesör Luu Thu Minh'e göre, bu yönelimler "eğitim ve bilimsel araştırma alanları için çok uygundur ve iki ülkenin eğitim ve araştırma kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek için önemli bir temel oluşturmaktadır." Forumla birlikte düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Profesör Luu Thu Minh, birçok Vietnam üniversitesinden liderlerin katıldığı çevre ve sürdürülebilir kalkınma konulu bir tartışma oturumuna katıldığını söyledi. İki taraf, bilimsel araştırma, eğitim ve öğretim üyesi ve öğrenci değişiminde iş birliğini genişletme olasılığı konusunda yaklaşık 90 dakika boyunca görüş alışverişinde bulundu. Ona göre, görüşmenin sonuçları, özellikle her iki ülkenin de ekonomik kalkınmaya odaklanırken çevreyi koruma bağlamında, iş birliği potansiyelinin hala çok büyük olduğunu gösterdi. "Vietnam üniversiteleriyle, özellikle çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliğini güçlendirme konusunda yüksek beklentilerim var" diye vurguladı. Profesör Liu Shuming, iki ülkenin üniversiteleri arasındaki işbirliğinin yönlerine özel olarak değinerek, üç ana alana odaklanılmasını önerdi. Birincisi, insan kaynakları eğitimi. Ona göre, Vietnam ve Çin birçok kültürel ve yaşam tarzı benzerliğini paylaşıyor ve bu da akademik değişim ve eğitim iş birliğini kolaylaştırıyor. "Birçok durumda, doğrudan etkileşim olmadan, iki ülkeden öğrencileri birbirinden ayırt etmek zor, bu da yakın kültürel bağları gösteriyor" dedi. Kendisi, Tsinghua Üniversitesi de dahil olmak üzere Çin üniversitelerinin, uzun süreli öğrenim programlarının yanı sıra kısa süreli değişim programları için Vietnamlı öğrencileri kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, iki tarafın ortak eğitim programları geliştirebileceğini ve bunun da insan kaynaklarının kalitesinin artmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti. İkinci olarak, özellikle çevre alanında bilimsel araştırmalarda iş birliği bulunmaktadır. Profesör Liu Shuming, hem Vietnam'ın hem de Çin'in çevre kirliliği, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi benzer zorluklarla karşı karşıya olan gelişmekte olan ülkeler olduğunu vurguladı. Ona göre, Çin son 40 yılda çevre kalitesini iyileştirme konusunda önemli sonuçlar elde etti; Pekin'deki hava kalitesi ve birçok nehir havzasındaki su kalitesi son yıllarda belirgin iyileşmeler gösterdi. Bu, Vietnam ile paylaşılabilecek faydalı bir deneyim olabilir. Vietnam Eğitim ve Öğretim Bakanlığı ile Çin Eğitim Bakanlığı arasında mesleki eğitim işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı'nın ve Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında dijital teknoloji alanında işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı'nın imza töreni. (Fotoğraf: Thong Nhat/VNA) Şöyle önerdi: “Vietnam'ın kirlilik kontrolüne, çevresel iyileştirmeye ve sel gibi olaylara müdahale etmeye büyük ihtiyacı var. İki ülke, bu zorlukların üstesinden gelmek için kesinlikle ortak araştırma projeleri uygulayabilir.” Üçüncüsü, özellikle genç nesil arasında halklar arası etkileşimi güçlendirmek önemlidir. Profesör Liu Shuming'e göre, öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini ve akademik iş birliği programlarını teşvik etmek, ikili ilişkiler için sağlam bir sosyal temel oluşturmaya katkıda bulunacaktır. Forumda ele alınan yapay zekâ (YZ) içeriğine ilişkin olarak Profesör Liu Shuming, Tsinghua Üniversitesi'nin çevre bilimi alanında aktif olarak araştırma yaptığını ve yapay zekâyı uyguladığını belirtti.