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Dünya
5
Çin'i eleştirmişti! Alibaba'nın kurucusu ortadan kayboldu

2021-01-04 10:38:40
Çin'i eleştirmişti! Alibaba'nın kurucusu ortadan kayboldu

The Telegraph'ta yer alan habere göre, Çinli milyarder Jack Ma, iki aydır görülmüyor.

#1
Foto - Ma son olarak Africa's Business Heroes isimli yarışma programında final bölümüne çıkacakken plan iptal oldu.

Ma son olarak Africa's Business Heroes isimli yarışma programında final bölümüne çıkacakken plan iptal oldu.

#2
Foto - Program Ma'nın yerine Alibaba yönetiminden başka bir isim jüri olarak yer aldı.

Program Ma'nın yerine Alibaba yönetiminden başka bir isim jüri olarak yer aldı.

#3
Foto - TWITTER'DA EN SON 10 EKİM'DE AKTİFTİ Programla ilgili olarak Alibaba şirket sözcüsü Ma'nın programında karışıklık olduğu yanıtını verdi.

TWITTER'DA EN SON 10 EKİM'DE AKTİFTİ Programla ilgili olarak Alibaba şirket sözcüsü Ma'nın programında karışıklık olduğu yanıtını verdi.

#4
Foto - YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ Ma'nın şirketi Ant Group Pekin tarafından bir süredir inceleme altındaydı. Ma, 24 Ekim'de Shangai'de yaptığı bir konuşmada Çin'deki sistemi eleştirmişti ve küresel bankacılık kuralları için

YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ Ma'nın şirketi Ant Group Pekin tarafından bir süredir inceleme altındaydı. Ma, 24 Ekim'de Shangai'de yaptığı bir konuşmada Çin'deki sistemi eleştirmişti ve küresel bankacılık kuralları için "yaşlılar kulübü" ifadesini kullanmıştı.

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