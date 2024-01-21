2024-01-21 11:37:26 Çin’den Nijerya’ya teklif! 4500 km menzile sahip!
Çin, Nijerya’ya Y-20 E nakliye uçağının ihracat modeli olan Y-20 BE satmayı teklif etti.
Çin, Nijerya’ya Y-20 E nakliye uçağının ihracat modeli olan Y-20 BE satmayı teklif etti.
Eurasian Times’ın The South China Morning Post’a dayandırdığı habere göre Çin, Nijerya’ya Y-20 E çok rollü nakliye uçağının ihracat modeli olan Y-20 BE satmayı teklif etti.
Habere göre, Y-20 BE Kasım 2023’te Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badar Abubakar’a tanıtılarak uluslararası pazara sunuldu.
Y-20 satışıyla uçağı ihraç ettiği ve edeceği ülkelerle daha derin stratejik ilişkiler ve iş birliği kurulmasını bir fırsat olarak gören Pekin Yönetimi, uçağın ihracat siparişlerini öngörerek üretim kapasitesini arttırdı. Buna ek olarak satışın gerçekleşmesi halinde Y-20 ilk kez ihraç edilmiş olacak.
İsmini Çin mitolojindeki efsanevi bir yaratık olan “Kunpeng”den alan Y-20, Çin’in devlete ait havacılık şirketi Xian Aircraft Corporation tarafından geliştirilen 100 tonluk boş ağırlığa sahip bir askeri nakliye uçağıdır.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri’nin (PLAAF) nakliye uçağı filosunun omurgasını oluşturan Rus Ilyushin Il-76’dan daha büyük, Boeing üretimi C-17 Globemaster III’den daha küçük olan uçak, C-17 Globemaster III’ün üretiminin 2015 yılında durdurulmasından dolayı şu anda üretimde olan en büyük askeri uçak özelliğini taşımaktadır.
Kunpeng olarak da anılan Y-20, adını Çin mitolojisindeki efsanevi kuştan almaktadır. Rusya ve Ukrayna’nın yardımıyla Xian Aircraft Corporation tarafından geliştirilen uçak Çin’de geliştirilen ilk ağır nakliye uçağıdır. 1990’lı yıllarda tasarlanmaya başlayan uçak, 47 metre uzunluğa, 45 metre kanat açıklığına ve 220 ton maksimum kalkış ağırlığına sahiptir.
Maksimum taşıma kapasitesiyle birlikte 4500 km menzile sahip olan uçak, ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştirmiştir. Uçağın seri üretimi ise 2015 yılında başlamıştır. Bu bağlamda uçak, 2016 yılında Çin Hava Kuvvetleri’nin hizmetine girmiştir.
Y-20, kargo ve araçlara alternatif olarak yaklaşık 300 adet asker, 200 adet sedye veya yaklaşık 110 adet paraşütçü taşıyabilmektedir.
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