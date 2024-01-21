Çin’den Nijerya’ya teklif! 4500 km menzile sahip!

Y-20 satışıyla uçağı ihraç ettiği ve edeceği ülkelerle daha derin stratejik ilişkiler ve iş birliği kurulmasını bir fırsat olarak gören Pekin Yönetimi, uçağın ihracat siparişlerini öngörerek üretim kapasitesini arttırdı. Buna ek olarak satışın gerçekleşmesi halinde Y-20 ilk kez ihraç edilmiş olacak.