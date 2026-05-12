Çin'den büyük Türkiye hamlesi: Resmen anlaştılar, İzmir'de kuruyorlar
Çinli BYD'nin Manisa yatırımı havada kalırken başka bir dev İzmir'in Bergama ilçesinde harekete geçiyor. Tüm anlaşmalar yapıldı.
Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’de rüzgar enerji santrallerine kanat üretmek için fabrika kurmaya hazırlanan dünyanın en büyük rüzgar enerji şirketi Çinli Goldwind, rakiplerine karşı yeni bir hamle yaptı.
Çinli enerji şirketi, Türkiye'nin önde gelen enerji gruplarından Genpa ve Erdem Holding şirketi Ova Enerji A.Ş. ile İzmir Bergama’da 43,5 MW Kapasiteli Çayırlar RES Projesi için iş birliği anlaşması imzaladı.
Çayırlar RES projesi, entegre rüzgar ve depolama çözümü sunuyor. İmzalanan anlaşma ile projede Goldwind’in 5 adet 7 MW ve bir adet 6 MW olmak üzere altı adet türbini kullanılacak. Proje ayrıca batarya enerji depolama sistemi de yer alacak.
Çinli firmadan yapılan açıklamada, bu iş birliğinin, Türkiye'de Goldwind için bir başka önemli dönüm noktasını da işaret ettiği, yılsonunda Türk pazarındaki toplam kurulum ve sözleşmeli kapasitelerinin 1.200 MW'ı aşacağı bildirildi.
Enerji Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında düzenlenen ihaleler başta olmak üzere rüzgar enerji santralleri alanında projelerde Çinli Goldwind, Alman Enercon ve Nordex firmaları arasında büyük bir rekabet yaşanıyor.
Uluslararası şirketler Türkiye'de kuracakları fabrikaların kapasitelerini ve çalışan sayılarını, üstlendikleri projeler doğrultusunda şekillendiriyor.
