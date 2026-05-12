Eski uçaklarla takas edilecek, yerine 420 tane F-35 alacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eski uçaklarla takas edilecek, yerine 420 tane F-35 alacaklar

Son İran savaşında düşürüldükten sonra yenilmezliği ve görünülmezliği konusunda büyük tartışmalar yaşanan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ABD Deniz Piyadeleri, taktik havacılık gücünü modernize etme amacıyla emektar F/A-18 Hornet savaş uçaklarını 2030 yılına kadar tamamen emekliye ayırarak, beşinci nesil F-35 Lightning II platformuna geçiş yapacaklarını açıkladı.

2026 Havacılık Planı çerçevesinde yaklaşık 420 adet F-35B ve F-35C uçağından oluşacak yeni filo, özellikle Hint-Pasifik bölgesindeki yüksek yoğunluklu çatışma risklerine karşı, görünmezlik ve sensör ağları ile donatılmış bir kuvvet yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Bu köklü değişim, sadece uçak gövdelerini değil, aynı zamanda tüm askeri yapıyı ve personel uzmanlıklarını da dönüştürüyor. 8 Mayıs 2026 tarihli kararlara göre, Hornet filosuna hizmet veren bakım ve teknik personelin, F-35 sistemlerine yönelik yeniden eğitim alması veya farklı branşlara geçmesi bekleniyor.

Güney Carolina ve Kaliforniya’daki hava üsleri, 2029’a kadar bu süreci tamamlayacak; son Hornet uçakları ise Ağustos 2030’da Teksas’ta hizmet dışı kalacak. Deniz Piyadeleri, kısa pistlerden dikey iniş-kalkış yapabilen F-35B modeline güvenerek, ada zincirleri ve amfibi gemiler üzerinden gerçekleştirilecek dağıtılmış operasyonlar ile düşman radarlarını aşmayı planlıyor.

F-35, gelişmiş radar ve veri aktarım sistemleriyle sadece bir taarruz uçağı değil, aynı zamanda savaş alanındaki diğer unsurlara anlık bilgi ileten bir hava komuta merkezi olarak görev yapacak. Ancak uzmanlar, tüm gücün tek bir uçak ailesine odaklanmasının, olası teknik aksaklık durumunda operasyonel riskleri artırabileceği konusunda uyarıyor.

şeytanların parasını satın alanlar varken bunlarda sadece parasını satarken ...alırlar yaparlar satarlar.....tek çare bunların uçaklarını etkisiz hale getirecek birseyler bulmak uzaydan mı olur yerden mi olur .buluttan mı olur ?????
