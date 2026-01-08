  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Çin vatandaşlarına yönelik vize kararı sonrası Pekin'de son üç günde aramalar yüksek oranda arttı.

1
#1
Foto - Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Türkiye, turizm ve transit amaçlı seyahatlerde Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını hayata geçirdi.

#2
Foto - Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul'a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya'ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir'e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü.

#3
Foto - Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

#4
Foto - Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor.

#5
Foto - Çin'de 'Türkiye' patlaması! Son 3 günde yaşananlara bakın

Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

