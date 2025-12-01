  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ordu’da yol kenarında bulunan Kur’an-ı Kerim sayfalarına dair sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine ekipler kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmada sayfaların kasıtlı olarak atılmadığı, geri dönüşüm taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği sonucu yola savrulduğu tespit edildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

Foto - Ordu’da Kur’an-ı Kerim sayfaları yere saçıldı, skandalın altından bambaşka bir sebep çıktı

Ordu'da 29 Kasım tarihinde ortaya çıkan ve Kur'an-ı Kerim sayfalarının yol kenarına atıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler harekete geçti.

Foto - Ordu’da Kur’an-ı Kerim sayfaları yere saçıldı, skandalın altından bambaşka bir sebep çıktı

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılan çevre araştırması ve kamera incelemelerinde, Kur'an-ı Kerim ve meal sayfalarının geri dönüşüm merkezine kağıt ve karton taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği nedeniyle yola savrulduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada sayfaların, olayın ardından yoldan geçen vatandaşlar tarafından toplandığı belirlendiği kaydedildi.

Foto - Ordu’da Kur’an-ı Kerim sayfaları yere saçıldı, skandalın altından bambaşka bir sebep çıktı

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandığına dikkat çekilen açıklamada, şahısların ifadelerinde taşıma sırasında gerekli özeni göstermedikleri için olayın yaşandığını söyledikleri ifade edilirken, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.

