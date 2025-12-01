Haber Merkezi Giriş Tarihi: Ordu’da Kur’an-ı Kerim sayfaları yere saçıldı, skandalın altından bambaşka bir sebep çıktı
Ordu’da yol kenarında bulunan Kur’an-ı Kerim sayfalarına dair sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler üzerine ekipler kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmada sayfaların kasıtlı olarak atılmadığı, geri dönüşüm taşıyan bir araçtan sürücülerin dikkatsizliği sonucu yola savrulduğu tespit edildi. Olayla ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü açıklandı.