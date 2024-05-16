Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halina şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi dengesinde bir kadro kurmak isteyen Cimbom, daha önce de gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile temas kurdu. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar...