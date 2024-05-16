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Spor
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Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

2024-05-16 12:40:42
Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halina şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi dengesinde bir kadro kurmak isteyen Cimbom, daha önce de gündemine gelen dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile temas kurdu. İşte o isim ve yılın bombasına dair tüm detaylar...

#1
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halina şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon transfer çalışmalarına da başladı.

#3
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Bir yandan şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-kırmızılılar, ses getirecek yeni bir hamle düşünüyor.

#4
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Sezon bittikten sonra seçim heyecanı yaşayacak olan Cimbom'da başkan Dursun Özbek ve yönetiminin orta sahaya tartışılmayacak bir isim takviye etmeyi düşündüğü öğrenildi.

#5
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Takvim'in haberine göre; bu doğrultuda rotanın La Liga devi Barcelona'da kariyerini sürdüren İlkay Gündoğan'a çevrildiği belirlendi.

#6
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Sarı-Kırmızılılar, Katalan devinin yıldızı İlkay Gündoğan ile sezon sonunda yüz yüze görüşme kararı aldı.

#7
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Hem oyuncu hem de menajeri ile gerekli temasların da kurulduğu gelen haberler arasında.

#8
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

33 yaşındaki olan Türk kökenli Alman futbolcunun Katalan ekibi Barcelona ile 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor.

#9
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Ayrıca orta vadede Türkiye'ye sıcak bakan Gündoğan'ın kontratının 1 yıl da çift taraflı olarak uzatılma opsiyonu bulunuyor.

#10
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Merkez orta saha, ön libero ve 10 numarada oynayabilen yıldız futbolcu daha önce Manchester City, Borussia Dortmund, Nürnberg, Bochum ve Schalke'de de görev aldı.

#11
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

Gündoğan bu sezon Barcelona'da 49 maçta 5 gol, 13 kez de asist üretti. Deneyimli oyuncuya güncel verilere göre; 16 milyon Euro değer biçiliyor. Futbolcuya, G.Saray taraftarları da yoğun ilgi gösteriyor.

#12
Foto - Cim-Bom'dan Devler Ligi bombası! Hayaldi gerçek oluyor... Büyük sürpriz kapıda!

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