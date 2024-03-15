Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Sayın Tansu Çiller’in siyasi hayatı boyunca ve bugüne değin bu arsanın statüsü konusunda herhangi bir çıkar sağlayıcı eylemi, işlemi olmamıştır. Söz konusu arsa, onlarca yıldır zaten Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde yer almakta olup, bitişiğinde 2006 tarihinden bu yana yerleşim yeri olan 230 konutlu bir site bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu arsanın 04.03.2024 tarihli Bakanlık Oluruyla Nitelikli Koruma alanından çıkartılarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüştürülerek avantaj sağlandığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hukuka aykırıdır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse yazınızda atıfta bulunulan Bakanlık Oluru ile müvekkillerime ait arsanın koruma ve kullanma koşulları kesinlikle değişmemiştir.