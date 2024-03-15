  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canan Karatay, bu defa küplere bindi! Hükümete “Hemen sınır dışı edin” diye çağrı yaptı

İYİ Parti’de beklenmedik gelişme! İşte bu hiç hesapta yoktu

Ramazan’ın ilk Cuma namazına akın! Mescid-i Aksa’da mahşeri kalabalık

Arda Güler ile ilgili yeni gelişme! Tüm dünyaya duyurdular: Hiç beklenmiyordu ama!

Emeklileri havalara uçuracak gelişme! İçinde büyük sürprizlerin olacağı “Emekli Kart” geliyor! Kimlerin yararlanacağı ortaya çıktı

Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni skandal! O rezil video ortaya çıktı! Eylem Tok’un oğlu, kaza sırasında bakın ne paylaşmış

Kazaya denk gelen CHP Giresun adayının yaralıya sorduğu soru şaşkına çevirdi! Koyun can, kasap et derdinde

Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Yaşar Alptekin'den Serdar Ortaç'a çağrı! Bana yarım saatini ayır

THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı: Ek şartlar yolcuların canını sıktıyor... Bu yolcuların ülkeye girişine izin verilmiyor
Gündem
6
Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

2024-03-15 14:50:18
Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Çiller’lerin Kilyos’taki arsasına avantaj sağlandığı yönünde bazı haber sitelerinde yer alan gerçek dışı haber üzerine avukatı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. 

#1
Foto - Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Çiller’lerin Kilyos’taki arsasına avantaj sağlandığı yönündeki haberlere ilişkin avukatından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: Müvekkillerim Sayın Tansu Çiller , Sayın Özer Uçuran Çiller ve Marsan Marmara Holding A.Ş. hakkında bazı Haber Sitelerinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. 

#2
Foto - Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Söz konusu haberde konu edilen arsa, örnekleri ekli tapu senetlerinden de anlaşılacağı üzere müvekkillerim Sayın Tansu Çiller ve Sayın Özer Çiller tarafından 08.10.1986 tarihinde Müvekkilim Sayın Tansu Çiller’in aktif siyasete girmesinden yıllar önce kendi özkaynakları ile satın alınmıştır. Bu taşınmaz , akabinde de sahibi oldukları Marsan Marmara Holding A.Ş.’ne 09.06.2005 tarihinde devredilmiştir. Bu nedenle de haber içeriğindeki sanki 2005 yılından önce müvekkillerimin bu taşınmazla bir ilgileri olmadığı algısı gerçeği yansıtmamaktadır.

#3
Foto - Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Sayın Tansu Çiller’in siyasi hayatı boyunca ve bugüne değin bu arsanın statüsü konusunda herhangi bir çıkar sağlayıcı eylemi, işlemi olmamıştır.  Söz konusu arsa, onlarca yıldır zaten Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde yer almakta olup, bitişiğinde 2006 tarihinden bu yana yerleşim yeri olan 230 konutlu bir site bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu arsanın 04.03.2024 tarihli Bakanlık Oluruyla Nitelikli Koruma alanından çıkartılarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüştürülerek avantaj sağlandığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hukuka aykırıdır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse yazınızda atıfta bulunulan Bakanlık Oluru ile müvekkillerime ait arsanın koruma ve kullanma koşulları kesinlikle değişmemiştir. 

#4
Foto - Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Müvekkillerimin 38 yıldır sahibi oldukları bu taşınmaz hakkında gerekli dikkat gösterilmeden yapılan tüm yayınlar ve ileri sürülen iddialar, hukuk ve habercilik meslek etiği dışı saikleri hatıra getirmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesini esas alarak, müvekkillerimle ilgili bu konuda gerçeklere ilişkin bu açıklamayı yapmayı gerekli görmüş bulunuyoruz.  Değerli Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur. Prof.Dr.Tansu Çiller – Özer Uçuran Çiller Marsan Marmara Holding A.Ş. Vekili Av. Berslan Duman

#5
Foto - Çiller’le ilgili flaş gelişme! Tüm Türkiye’ye duyurdular

Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu!
Medya

Zafer Şahin CNN canlı yayınında CHP'lileri yerin dibine soktu!

CNN Türk canlı yayınında konuşan Zafer Şahin, CHP'nin DEM Parti konusundaki iki yüzlülüğünü masaya yatırdı.
Saz öpmeyle alevi olunmaz... CHP milletvekili CHP’yi karıştırdı! Özel ve İmamoğlu’na sert sözler
Gündem

Saz öpmeyle alevi olunmaz... CHP milletvekili CHP’yi karıştırdı! Özel ve İmamoğlu’na sert sözler

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan zehir zemberek sözler. Geçtiğimiz günlerde kendilerine hediye edilen sazı öperek teslim alan Ge..
Erdoğan'ın koruma ekibinden 2 polisin şehit olduğu kazada gözden kaçan Almanya ayrıntısı

Erdoğan'ın koruma ekibinden 2 polisin şehit olduğu kazada gözden kaçan Almanya ayrıntısı
Dolar düşmeye başladı! 1 lirayı bulabilir
Ekonomi

Dolar düşmeye başladı! 1 lirayı bulabilir

Kapalıçarşı'da hafta başında 33,20’yi gören dolar kuru, bu sabah 32,63’e kadar çekilmeye başladı. Düşüşün 1 lirayı bulabileceği tahmin edili..
Merkez Bankası'ndan güncelleme! Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan güncelleme! Yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi açıklandı

Piyasa katılımcı anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,96 iken, M..
Fırınların altındaki bu gizemli bölme bakın ne işe yarıyor
Yaşam

Fırınların altındaki bu gizemli bölme bakın ne işe yarıyor

Evin mutfakları, her türlü ıvır zıvır eşyaya ev sahipliği yapar. Peki fırınların alt tarafında yer alan bu çekmeceler daha önce hiç dikkatin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23