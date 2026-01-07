Çılgınlar gibi saldırdı: Robert Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya: Terbiyesiz, şovmen, paracı...
Fenerbahçe ara transfer dönemi ilk transferini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile yapmıştı. Samsunspor Başkanı Musaba hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta damga vurdu. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde eski takımına karşı sahaya çıkan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede atılan iki golün de asistini yaptı. Samsunspor'dan Musaba için sert bir açıklama geldi.
Yüksel Yıldırım'ın açıklaması şöyle:
-Musaba, çok terbiyesizlik yaptı. Samsunspor'a, hocaya ve bize veda etmedi. 5 ayda bize 6 katı para kazandırdı, biz de teşekkür ettik. Ancak dünkü maçtan sonra teşekkür yazımızı kaldırdık.
-İzliyoruz, dünyada eski takımına karşı gol atan oyuncu sevinmiyor. Terbiyesizlik yapamamak için... Örf, adet var... Musaba da bunların hiçbiri yokmuş!
-Tamamen paracı bir oyuncu. Maçtan sonra canlı yayında ağlıyor. Ne ağlıyorsun ya! Çok şovmen bir adam...
