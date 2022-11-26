2022-11-26 16:45:17 Çıkarılmazsa çok büyük risk! Denizin dibinde bir sanayi kompleksi
1999 yılında Belize bayraklı "Semele" isimli kuru yük gemisi ile Bulgar bayraklı "Shipka" isimli kuru yük gemisi, Ahırkapı Feneri açıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Semele isimli gemi, içinde bulunan 6 bin 535 metrik ton çubuk-kangal demir yükü ve orta boy tanker büyüklüğündeki yakıt ile birlikte battı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, 23 yıldır batık halde bulunan geminin Düzce depremindeki sarsıntıda ekosisteme zararlı maddeler salarak Marmara Denizi için risk taşıdığını ve batık gemi içinde tanker büyüklüğünde yakıt olduğunu söyledi.