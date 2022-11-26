Çıkarılmazsa çok büyük risk! Denizin dibinde bir sanayi kompleksi

"BİR SANAYİ KOMPLEKSİ ŞU ANDA DENİZİN ALTINDA YATIYOR" Batık gemilerin çıkarılmasını karşılayacak olan sigorta firmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Cem Gazioğlu, “Bu kadar büyüklükteki bir gemi Ahırkapı demirleme sahasında kırık vaziyette bulunmakta. Geçen sene hepimizin yaşadığı müsilaj hadisesi vardı. İşte Marmara için bazı tedbirler alındı. Bu gemi gibi pek çok gemi Marmara Denizi'nde aslında var. Ve bunların büyük bir kısmının sigortası da mevcut. Şöyle ki bu gemilerin uluslararası sigortacılık çerçevesinde bu sigortaları yaptırmaları gerekiyor. O yüzden bu batık gemilerin madem çıkarılmasını karşılayacak olan sigorta firması da var, niye burada kalsınlar. Çünkü üzerlerinde bunların taşıdıkları yük kadar kendileri de bir ekonomik değer. 300 metrelik bir gemiden bahsediyoruz. Bu ortalama boyu aslında bir fabrika boyutları kadar. Ve bunun üzerindeki motor boyu kendi jeneratörleri var ama motorunun gücü Anadolu'da orta boy bir kasabadaki halkı aydınlatabilecek güce sahiptir. Bir sanayi kompleksi şu anda denizin altında yatıyor” ifadelerini kullandı.