  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bankacılık ve Turizm zirvesinde kritik buluşma: Körfezdeki savaşın etkileri ve Yaz Sezonu Stratejisi masaya yatırıldı Son mahsuller toplanıyor Bafra Ovası’nda hasat sonu Ülker’den Türk basketboluna güçlü destek Nükleer başlıkları olan ülkeden Türkiye'ye görülmemş teklif: Gelin siz de katılın Tatlıses ailesinde kriz bitmiyor: 'Tehdit mesajları alıyorum' Yemek kartlarında milyonları ilgilendiren o kural artık değişti! SGK noktayı koydu... Flaş gelişme... Esenler Belediyesi Üsküp'teki Taş Köprü'yü aydınlatacak!
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin SAHA 2026 Fuarı'nda tanıttığı Yıldırımhan kıtalararası füzesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1
#1
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Türkiye ilk kez tanıttığı 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN balistik füzesiyle savunma sanayide bir kez daha dünyanın dikkatini çekti. SAHA EXPO 2026’da sadece YILDIRIMHAN değil Çelik Kubbe hava savunma sistemi bileşenleri ve diğer mühimmatlar ziyaretçileri sevindirdi.

#2
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

SAHA EXPO 2026’nın Türkiye’nin savunma paradigmasındaki büyük dönüşümün ilanı niteliğinde olduğunu söyleyen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, TGRT Haber'den Murat Makas’a özel açıklamalarda bulundu. YILDIRIMHAN balistik füzesi hakkında konuşan Cihat Yaycı, ilk kez kamuoyuna sunulan yeni nesil yüksek hassasiyetli mühimmatı NEŞTER ile ilgili çarpıcı detaylar verdi.

#3
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Türkiye'nin bu füzeyi sadece kendisine bir saldırı olduğunda kullanacağını ifade eden Cihat Yaycı ‘’YILDIRIMHAN füzesi ve testleri başarıyla yapılırsa Türkiye bambaşka bir safhaya ulaşmış olacaktır. Bizim bizim yaptığımız bu silahlar aslında savunma silahları. Yani Türkiye'nin genel politikası Türkiye kendisine saldırılmadıkça ya da kesin saldırı niyeti etmedikçe hiç kimseye karşı silah kullanmaz. Türkiye Birleşmiş Milletler hukukuna en saygılı devlettir. Bu noktada eğer Türkiye'nin yaptığı silahlardan rahatsız olan varsa Türkiye'ye saldırmayı düşünenlerdir ancak bunlar.’’ dedi.

#4
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Cihat Yaycı açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye’nin nükleer çalışması yok ancak çalışmalar hızlandırılırsa özellikle nükleer başlık konusunda füzelere takılabilecek kabiliyet yakındır. SAHA EXPO 2026’da dikkat çeken bir diğer unsur ise Çelik Kubbe’nin bileşenleri olduğunu söyleyen Cihat Yaycı, ‘’Çelik Kubbe artık yalnızca klasik hava savunma sistemi değildir. Bu yapı radarlar, elektro-optik sensörler, elektronik harp sistemleri, lazer silahları, yakın hava savunma füzeleri, akustik algılama sistemleri, yapay zekâ destekli komuta kontrol ağlarI ile çalışan bütünleşik bir savunma mimarisine dönüşmektedir. Bu kapsamda ENFAL-17, ALKA, TOLGA ve NEŞTER gibi bileşenler öne çıkmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Özellikle NEŞTER’e değinmek isteyen Cihat Yaycı, ‘’NEŞTER sistemi, modern savaşın değişen karakterini göstermesi açısından çok önemlidir. Çünkü yeni nesil harp ortamında her hedef büyük patlayıcılarla vurulmak istenmemektedir. Şehir içinde, kritik operasyonlarda, rehine durumlarında, yüksek hassasiyet gereken görevlerde minimum yan hasar artık stratejik zorunluluk haline gelmiştir.’’ dedi.

#6
Foto - Cihat Yaycı Yıldırımhan füzesinin bir şartla kullanılmayacağını açıkladı

Cihat Yaycı açıklamasına şu şekilde devam etti: Diğer taraftan GÖKBEY helikopterine entegre edilen ARMELSAN yerli denizaltı savunma harp sistemleri de Türkiye’nin yalnızca kara ve hava değil; deniz hakimiyeti alanında da yeni bir safhaya geçtiğini göstermektedir. Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Ege, Karadeniz, Kızıldeniz, Hint Okyanusu ekseninde yaşanan gelişmeler düşünüldüğünde; denizaltı savunma harbi artık Türkiye açısından hayati önemdedir. Bugün İsrail’in, bazı Batılı çevrelerin ve bölgedeki çeşitli aktörlerin Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişini dikkatle izlemesinin temel sebebi de budur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

EYVALLAH YİĞİTLER

Allah var gam yok, la galiba illallah... paşam herşeyi açık ve net anlatmış, başka söze gerek yok... düşmanlar korksun, dostlar gurur duysun..

Ahmet

Neden bize saldırı olunca kullanabiliyormuşuz. Saldırıyı neden bekliyormuşuz. Hem yeni savaş stratejileri değişti. Kim bize düşmanca davranırsa kullanabiliriz. Kendimizi kısıtlamayı bırakın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi
Spor

"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayr..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba..
Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?"
Gündem

Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?"

Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiden ayrılmak isteyen veya ayrılan isimlere yönelik ta..
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23