Cihat Yaycı sinsi planı anlatarak duyurdu: Türkiye hata yaptı

Yaycı, şunları söyledi: "Malum ‘arzımevut’ yani ‘vadedilmiş topraklar’ Nil Nehri ile Fırat ve Dicle Nehirleri arasında kalan topraklardır. İsrail’in vadedilmiş topraklar safsatasına alan açan ülkeler ise her ne kadar perde önünde karşıt gibi gözükse de, İran-İsrail-ABD ve Rusya’dır. İsrail’e Suriye’nin hava sahasını açan Rusya ve ülkeyi siyasi, asker istikrarsızlık batağına iten İran bu stratejik müttefikliğin en önemli taraflarıdır. Hatta İran’ın kuruluş kodlarında İsrail ile stratejik müttefik olma gerçekliği yatmaktadır. ABD, İsrail, İran, Rusya çok özel bir strateji ile Suriye’yi paylaşıyorlar."