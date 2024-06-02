Cihat Yaycı sinsi planı anlatarak duyurdu: Türkiye hata yaptı

Elbette bu noktada Zengezur ve Kalkınma Yolu Projeleri ile PKK sorunu başat unsurlardı. Bu denkleme Körfez, Suriye ve Irak gibi sıkıntılı coğrafyaları da dâhil etmek lazım. Kaza ile birlikte ortaya belirsiz bir tablo çıktı. Hatta teorik planda aks değişti. Zengezur ve Kalkınma Yolu, haricî odakları korkuttu. Bu iki yol mutlaka birleşmeli. Sudani’nin de açıkladığı gibi İran, Körfez, Türkiye, Irak ve bütün Türk Devletleri için bu koridorlar hayati önem taşıyor. Böyle dev bir hamleyi engelleme girişimlerinin olmaması imkânsızdı. Reisi olayını da bu kapsamda değerlendiriyorum.