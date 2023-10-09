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Çiğ köfte yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

2023-10-09 18:36:53
Çiğ köfte yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Amasya Anadolu Lisesi’nde marketten aldıkları çiğ köfteyi yiyen 6 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

#1
Foto - Çiğ köfte yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okul yöneticileri durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Öğrenciler gıda zehirlenmesi şüphesiyle okula gelen ambulanslara alınarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

#2
Foto - Çiğ köfte yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#3
Foto - Çiğ köfte yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle götürüldükleri hastaneden taburcu edilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

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