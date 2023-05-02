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Ekonomi
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Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

2023-05-02 07:24:16
Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının ardından esnafla beraber milyonlarca çiftçinin de yüzünü güldürecek yeni emeklilik reformu geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, esnaf ve küçük tüccar gibi çiftçilerin de prim yükünün azaltılarak, erken emeklilik kapısı açılacağı duyurdu. Çiftçiler bu sayede 9 bin prim günü yerine 7200 günle, 5 yıl daha erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

#1
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim manifestosunda çiftçinin sosyal güvenlik primlerine destek olacaklarını açıklarken, çiftçiler de 25 yılla değil 20 yıl çalışma süresi ve prim gün sayısıyla emekli olabilecek. Çiftçi ve esnafın prim yükünün azaltılmasına yönelik teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Bakan Bilgin, "Çiftçi odalarıyla, esnaf, tüccarlarla görüştüm. Anadolu'da tarım sigortalılarının da taleplerini de dinledim. Esnafın, çiftçinin prim gün sayıları çok yüksek, bu konuda teknik çalışmaları tamamladık.

#2
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Beş kişinin çalıştığı berberi, küçük bir dükkânı büyük işletme gibi değerlendirmek yanlış. Belli ölçeğin altında olanları, yanında beş ya da daha insan çalışanları ayrı kategoride ele alarak onların prim gün sayılarını emekçilerle aynı sayıya getirme hazırlığı yaptık" diye konuştu.

#3
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

4 FARKLI EMEKLİLİK VAR Tarım Bağ-Kur emekliliği içinde başvuru yapılırken, yaştan, malulen, engelli ve normal emekli olmak üzere 4 farklı emeklilik çeşidi bulunuyor. Tarımda sürekli, süreksiz, mevsimlik olmak üzere farklı çalışma koşulları nedeniyle Bağ-Kur ve işçi ve tarım sigortalısı olmak üzere farklı statülere bağlı olarak emeklilik işlemleri de değişiyor.

#4
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek. Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

#5
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

#6
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

#7
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur da ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor.

#8
Foto - Çiftçiye, Emekliye, Bağ-Kur'luya müjde! Fark kalkıyor, maaş artıyor

Emeklilik şartları ve hak kazanma koşulları standart hale gelecek. Yapılacak düzenlemeyle hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağ-Kur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek.

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