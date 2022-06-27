Çiftçiye büyük destek: Kefalet, faiz ve limit yok

UCUZ GIDA İÇİN CEP MARKETLER GELİYOR Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, perakende de 1.500 markete ulaşmak üzere Aydın, yıl sonunda Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin sayısını 2 bine çıkarmayı hedeflediklerini hatırlatıyor. Bir de hedefte cep marketler var. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin illerdeki depolarında 'cep marketler' kurulacak. Bu marketlerden vatandaş da yararlanabilecek. Buradan satış yapılacak. Genel Müdür Aydın, "Sıradan bir markette 800-1000 arasında ürün satıyor. Tarım Kredi'nin ürettiği ürün adedi de 600 adet. Hedef 1.200- 1.300 ürüne çıkmak. Marketlerimiz zarar etmiyor. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz market raflarını yöresel ürünlere açacağız. Özellikle Anadolu'da kadın ve gençlerin kurduğu işletmelere... Onlara satış kanalı oluşturacağız. Ürününü rafa koyana 3-5 gün içinde parası ödenecek. E-ticarete de yatırım yapacağız" diyor.