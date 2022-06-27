2022-06-27 09:19:43 Çiftçiye büyük destek: Kefalet, faiz ve limit yok
Hüseyin Aydın'ın genel müdürlük koltuğuna oturduğu Tarım Kredi, hem çiftçiyi destekleyip hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmak için kolları sıvadı. Çiftçiye verilecek büyük destek paketinin detayları belli oldu. Pandemi sonrasında tarım en stratejik sektör haline geldi. Bir tarafta tarım ürünlerine ulaşmak zorlaşıyor, diğer tarafta fiyatlar yükseliyor. Çiftçinin de artan girdi maliyetlerine karşı korunması gerekiyor. Türkiye'de bu görevleri üstlenen öncü kuruluş hangisi dediğimizde akla ilk Tarım Kredi Kooperatifleri geliyor.