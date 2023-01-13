Çiftçilere tarımsal hibe destekleri anlatıldı

“Niyetimiz şu, beklenti nedir? Nerede eksik kalıyoruz? Hata yaptığımız, yanlış yaptığımız konular neler? Bunları çözüme kavuşturduğumuz takdirde inanıyorum ki bundan daha güzel bir şekilde istifade edilecek. Hayvancılık olur, tarım olur Ürettiğimiz ürünün daha kıymetli olması adına neyi nasıl yapmamız gerektiğini aslında profesyonellerden dinlememiz lazım. Devletimizin sunduğu veya Avrupa’dan gelen fonların bir kısmı kullanılamıyor. Kullanılmadığında da kimseye faydası yok. Bu işler zor gibi bir algı var ama bu böyle değil. Mazeretlere sığınmamamız lazım. Ben bu manada katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl’de tarım ve hayvancılıkta daha güzel günleri konuştuğumuz günlerde birlikte olalım. Sizlerden gelecek talep ve önerilere de açığız. Lütfen şu daha iyi olur dediğiniz ne varsa bizlere iletin. Sizlerden gelecek kanaatlerle de bizim de sizlere daha faydalı olacağımıza inanıyorum.” Konuşmaların ardından Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere desteklemeler hakkında bilgilendirme yaparak aynı zamanda ücretsiz danışmanlık uygulamasından faydalanmak üzere üreticileri davet etti.