2023-01-13 10:52:02 Çiftçilere tarımsal hibe destekleri anlatıldı
Geçtiğimiz hafta çiftçilere yönelik ücretsiz danışmanlık uygulamasını başlatan İnegöl Belediyesi, bugün de hem bu uygulamayı duyurmak için “Tarımsal Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenledi. Tarım markasını güçlendirmek ve İnegöl’de tarımı geliştirmek adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, geçtiğimiz hafta itibariyle ücretsiz tarımsal danışmanlık hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu. Bugün de bu hizmeti duyurmak ve desteklemelerle ilgili genel bir bilgilendirme yapmak amacıyla “Tarımsal Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi. 11.00’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Ziraat Mühendisi ve IPARD TSE Proje Danışmanı Ümit İlhan Üstünbaş çiftçilere bilgiler verdi.