Çiçekler akşam mı sulanır?

Ağaçlarla ilgilenen Fuat Özer, “Uzun yıllardır ağaç yetiştirme, budama, aşılama, dikim ve biçim işiyle mastır yapmış durumdayız. Çiftçi çocuğuyuz. Çiftçilikten geldiğimiz için ağaca nasıl bakılacağı, nasıl meyve alınacağını, hangi ağaca hangi aşıların yapılacağıyla ilgili genel bir bilgiye sahibiz. İlkbaharda ağaçların kuruyan dallarını alınması, meyvenin daha çok verimli olması için daha iyidir.