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Yaşam
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Çiçekler akşam mı sulanır?

2023-05-08 20:51:07
Çiçekler akşam mı sulanır?

Çiçek yetiştirmek isteyenlerin pek çoğu 'Çiçekler ne zaman sulanmalı?' sorusunun cevabını araştırıyor.

#1
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Kocaeli’de 2 arkadaş emekli olduktan sonra beraber açtıkları çiçekçide hem huzur buluyor hem de geçimini sağlıyor. 2 arkadaş bitkilerin bakımı hakkında yapılması gerekenleri tek tek anlatarak verimlilik hakkında bilgi verdi.

#2
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Kocaeli’de emekli olan Fuat Özer ve Muhammed Akkol isimli 2 arkadaş, çiçekçilik işine girişti. 10 yıldır çiçek ve meyve ağacı bakımını yaparak satan 2 arkadaş, geçimlerini de buradan sağlıyor. Ağaçları bakımını yapan Fuat Özer, meyvelerin daha verimli olması için budama işlemini tek tek anlatırken çiçeklerle ilgilenen Muhammed Akyol ise hangi bitkinin güneşi hangisinin ise gölgede bakılmasıyla ilgili bilgi verdi.

#3
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Ağaçlarla ilgilenen Fuat Özer, “Uzun yıllardır ağaç yetiştirme, budama, aşılama, dikim ve biçim işiyle mastır yapmış durumdayız. Çiftçi çocuğuyuz. Çiftçilikten geldiğimiz için ağaca nasıl bakılacağı, nasıl meyve alınacağını, hangi ağaca hangi aşıların yapılacağıyla ilgili genel bir bilgiye sahibiz. İlkbaharda ağaçların kuruyan dallarını alınması, meyvenin daha çok verimli olması için daha iyidir.

#4
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Sonbaharda ağaçların budanmasıyla daha kaliteli ürün elde ederiz. Elma, armut, incir, kiraz, kayısı gibi 50’nin üzerinde meyve ağacı çeşidini satıyoruz. Vatandaşlar bilinçsiz olarak budama yapmaması için ağaçların dibindeki otları ve kuruyan dalları kesmekle yetinebilirler. Diğer türlü seyretme ve yanlış budama ağacın verimden düşmesine sebep olabilir. Bu sene en çok kiraz, elma, Trabzon elması ve erik çok satıldı” dedi.

#5
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Çiçeklerle ilgilenmeyi çok sevdiğini anlatan Muhammed Akkol, “Bazı çiçekler gölgeyi bazı çiçekler ise gölgeyi seviyor. Ortanca gölgeyi seviyor. Sardunyalar güneşe en dayanıklıdır. Sardunya çeşitleri güneşi sever.

#6
Foto - Çiçekler akşam mı sulanır?

Küpe, ceylangözü, yıldız çiçekleri güneşi sever. Bodrum papatyaları, mine, yarı gölgeyi sever. Rüzgar hemen suyu buharlaştırdığı için çok rüzgarlı havada çiçeklerin akşam sulanması gerekiyor. Normal sıcaklarda 2 günde bir çiçekler sulanabilir. Her gün rüzgar varsa, her akşam sulanması gerekiyor” diye konuştu.

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