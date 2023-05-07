2023-05-07 09:19:19 Çiçek Dolunayı böyle görüntülendi
Meraklılarının heyecanla beklediği çiçek dolunayı gerçekleşti.
CHP'nin Twitter'daki karanlık ipliği pazara çıktı! Trol hesaplar ve kullanıcıları ifşa oldu Bir bir açıklıyoruz
Suudi Arabistanlılar dizlerini dövüyor... Müthiş adım atıldı: Herkesi şaşkına çeviren çıkış... Peş peşe:
Meraklılarının heyecanla beklediği çiçek dolunayı gerçekleşti.
ABD'nin New York kentinde Çiçek Dolunayı Midtown Manhattan'ın üzerinde görüntülendi.
Çiçek dolunayının ne ifade ettiği ise merak ediliyor.
Tutulma mayıs ayında gerçekleştiği için ‘çiçek’ ismini alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23