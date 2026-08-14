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CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

CHP’den kopuş sürecinin ardından Yeni Parti saflarında buluşan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında bu kez “Terörsüz Türkiye” sürecinin çerçeve yasa oylaması üzerinden ciddi bir güç mücadelesi yaşandığı öne sürüldü. Özgür Özel’in destek çağrısına rağmen Yeni Parti milletvekillerinin önemli bölümünün farklı yönde oy kullanması, parti içindeki İmamoğlu etkisini yeniden tartışmaya açtı. CHP’de yaşanan büyük bölünmenin ardından kulislerde şimdi aynı sorunun cevabı aranıyor: Yeni Parti’nin kaderi de CHP gibi mi olacak?

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

Türk siyasetinde CHP’den Yeni Parti’ye uzanan büyük kopuşun ardından bu kez yeni oluşumun kendi içerisindeki güç dengeleri tartışılmaya başlandı. Silivri’de tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüş ayrılığı, Meclis’te gerçekleştirilen çerçeve yasa oylamasıyla görünür hale geldi. Özgür Özel’in yasaya destek açıklamasına karşın parti grubundan çıkan sonuç, “Yeni Parti’de ipler kimin elinde?” sorusunu beraberinde getirdi.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

CHP’Yİ BÖLEN KAVGA ŞİMDİ YENİ PARTİ’YE Mİ SIÇRADI? CHP’den yaşanan büyük kopuşun baş aktörleri arasında yer alan İmamoğlu ve Özel’in kurduğu siyasi birliktelikte ilk ciddi çatlakların ortaya çıktığı konuşuluyor. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hedefleri doğrultusunda siyasi gücünü korumaya çalıştığı, kendisinden bağımsız hareket eden isimlerle karşı karşıya geldiği değerlendirmeleri Ankara kulislerinde yeniden gündeme taşındı. CHP’de yaşanan ayrışmanın ardından bu kez Yeni Parti içerisinde Özgür Özel ile İmamoğlu’nun etkisi arasındaki dengenin bozulduğu belirtiliyor.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

TERÖRSÜZ TÜRKİYE OYLAMASI ÇATLAĞI ORTAYA ÇIKARDI Parti içerisindeki güç mücadelesinin en açık şekilde görüldüğü yer ise Meclis’teki “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin çerçeve yasa oylaması oldu. Özgür Özel, partisinin yasaya destek vereceğini açıklayarak tavrını ortaya koydu. Ancak sandıktan çıkan tablo Özel açısından beklenmedik oldu. Yeni Parti grubundan yalnızca 35 milletvekili “evet” oyu verirken, çok daha geniş bir milletvekili grubunun Özel’in ortaya koyduğu siyasi çizginin dışında hareket etmesi parti içerisindeki otorite tartışmasını alevlendirdi.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

ABDULKADİR SELVİ: “EKREM İMAMOĞLU YENİ PARTİ’Yİ BÖLECEK” Yaşanan gelişmeleri köşesine taşıyan gazeteci Abdulkadir Selvi de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, “Ekrem İmamoğlu Yeni Parti’yi bölecek” başlıklı yazısında oylamada ortaya çıkan tabloyu İmamoğlu ile Özel arasındaki güç mücadelesi üzerinden değerlendirdi. Selvi’nin aktardığı siyasi kulislere göre İmamoğlu cephesi, oylama öncesinde Özgür Özel’in ortaya koyduğu tavırdan farklı bir pozisyon aldı. Bu noktada Dilek İmamoğlu’nun yaptığı çıkış da tartışmaların merkezine yerleşti.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

DİLEK İMAMOĞLU ÜZERİNDEN MESAJ İmamoğlu’nun doğrudan açıklama yapmak yerine eşi Dilek İmamoğlu üzerinden parti tabanına ve milletvekillerine mesaj verdiği değerlendirmeleri gündeme geldi. Oylamanın ardından ortaya çıkan sonuç ise Yeni Parti’de Özgür Özel’in genel başkanlık otoritesinin sorgulanmasına neden oldu. Partisinin destekleyeceğini ilan ettiği bir düzenlemede milletvekillerinin önemli bölümünün farklı yönde hareket etmesi, İmamoğlu’nun Yeni Parti üzerindeki etkisinin Özel’den daha güçlü olup olmadığı tartışmasını başlattı.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

“İMAMOĞLU KONUŞSAYDI SAYI 70’E ÇIKABİLİRDİ” Kulislerde konuşulan bir başka çarpıcı değerlendirmeye göre, oylama sabahı Dilek İmamoğlu yerine Ekrem İmamoğlu doğrudan “hayır” yönünde mesaj verseydi karşı çıkan milletvekillerinin sayısı daha da artabilirdi. Bu senaryoda sayının 70 milletvekiline kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin dahi Özgür Özel’in çizgisinde oy kullanamayabileceği yorumları yapılıyor. Bu tablo, İmamoğlu’nun cezaevinde bulunmasına rağmen Yeni Parti içerisindeki siyasi etkisinin devam ettiği yönündeki tartışmaları güçlendirdi.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

ÖZGÜR ÖZEL KENDİ PARTİSİNDE Mİ AZINLIĞA DÜŞTÜ? Ortaya çıkan sonuç Yeni Parti açısından çok daha önemli bir soruyu beraberinde getirdi: Partinin gerçek siyasi ağırlık merkezi Genel Başkan Özgür Özel mi, yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Özel’in açıkça ortaya koyduğu siyasi iradeye rağmen milletvekillerinin önemli bir bölümünün farklı hareket etmesi, genel başkanın parti grubuna ne ölçüde hakim olduğu konusunda soru işaretleri oluşturdu. İmamoğlu’nun ise Silivri’den yaptığı siyasi çıkışlarla Yeni Parti içerisindeki ağırlığını korumaya çalıştığı değerlendiriliyor.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

ÖNCE CHP, ŞİMDİ YENİ PARTİ Yaşanan son gelişmeler CHP’deki büyük bölünmeyi de yeniden hatırlattı. Türk siyasi tarihinde CHP’den ayrılarak farklı siyasi hareketler oluşturan Turhan Feyzioğlu, Kemal Satır, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce gibi çok sayıda isim bulunuyor. Ancak son kopuşun büyüklüğü CHP açısından tarihi sonuçlar doğurdu. CHP’den 91 milletvekilinin Yeni Parti saflarına katılması, partinin Meclis’teki gücünü ciddi biçimde değiştirdi ve ana muhalefet dengelerini yeniden şekillendirdi. Şimdi ise CHP’den koparak oluşturulan Yeni Parti’nin kendi içerisinde benzer bir parçalanmayla karşı karşıya kalıp kalmayacağı tartışılıyor.

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Foto - CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

İMAMOĞLU İLE ÖZEL ARASINDA “PATRON KİM?” SAVAŞI Terörsüz Türkiye oylaması sonrasında yaşananlar basit bir oy farklılığının ötesinde değerlendiriliyor. Parti içerisindeki asıl mücadelenin, siyasi kararları kimin belirleyeceği konusunda yoğunlaştığı belirtiliyor. Özgür Özel genel başkan sıfatıyla partinin resmi politikasını belirlemek isterken, İmamoğlu’nun sahip olduğu siyasi etkiyle farklı bir güç merkezi oluşturduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle son oylama, iki isim arasındaki “Partinin gerçek patronu kim?” mücadelesinin ilk büyük hesaplaşmalarından biri olarak yorumlanıyor. İMAMOĞLU YOLUNA ÇIKANLARI TEK TEK TASFİYE Mİ EDİYOR? İmamoğlu’nun siyasi kariyerinde kendisiyle yol yürüyen ancak daha sonra farklı bir çizgiye yönelen isimlerle yaşadığı gerilimler de yeniden gündeme taşınıyor. Eleştirilerin merkezinde, İmamoğlu’nun kendi siyasi hedefleriyle çelişen aktörleri zaman içerisinde etkisizleştirdiği görüşü bulunuyor. CHP’nin bölünmesiyle sonuçlanan siyasi mücadeleden sonra şimdi benzer bir çatışmanın Yeni Parti içerisinde ortaya çıkması, bu eleştirileri daha da güçlendirdi. YENİ PARTİ’NİN KADERİ CHP İLE AYNI MI OLACAK? CHP’den büyük bir milletvekili grubunun kopmasıyla oluşan Yeni Parti daha yolun başında ilk ciddi iç hesaplaşmasıyla karşı karşıya. Terörsüz Türkiye oylaması, İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki görüş ayrılığını görünür hale getirirken parti içerisindeki milletvekillerinin hangi siyasi merkeze yakın durduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. CHP’de başlayan ayrışmanın ardından şimdi gözler Yeni Parti’ye çevrildi. Ankara kulislerinde ise kritik soru yüksek sesle sorulmaya başlandı: CHP’yi parçalayan siyasi güç mücadelesi şimdi Yeni Parti’yi de mi bölecek?

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