CHP’yi böldü sıra Yeni Parti’de

İMAMOĞLU İLE ÖZEL ARASINDA “PATRON KİM?” SAVAŞI Terörsüz Türkiye oylaması sonrasında yaşananlar basit bir oy farklılığının ötesinde değerlendiriliyor. Parti içerisindeki asıl mücadelenin, siyasi kararları kimin belirleyeceği konusunda yoğunlaştığı belirtiliyor. Özgür Özel genel başkan sıfatıyla partinin resmi politikasını belirlemek isterken, İmamoğlu’nun sahip olduğu siyasi etkiyle farklı bir güç merkezi oluşturduğu değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle son oylama, iki isim arasındaki “Partinin gerçek patronu kim?” mücadelesinin ilk büyük hesaplaşmalarından biri olarak yorumlanıyor. İMAMOĞLU YOLUNA ÇIKANLARI TEK TEK TASFİYE Mİ EDİYOR? İmamoğlu’nun siyasi kariyerinde kendisiyle yol yürüyen ancak daha sonra farklı bir çizgiye yönelen isimlerle yaşadığı gerilimler de yeniden gündeme taşınıyor. Eleştirilerin merkezinde, İmamoğlu’nun kendi siyasi hedefleriyle çelişen aktörleri zaman içerisinde etkisizleştirdiği görüşü bulunuyor. CHP’nin bölünmesiyle sonuçlanan siyasi mücadeleden sonra şimdi benzer bir çatışmanın Yeni Parti içerisinde ortaya çıkması, bu eleştirileri daha da güçlendirdi. YENİ PARTİ’NİN KADERİ CHP İLE AYNI MI OLACAK? CHP’den büyük bir milletvekili grubunun kopmasıyla oluşan Yeni Parti daha yolun başında ilk ciddi iç hesaplaşmasıyla karşı karşıya. Terörsüz Türkiye oylaması, İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki görüş ayrılığını görünür hale getirirken parti içerisindeki milletvekillerinin hangi siyasi merkeze yakın durduğu tartışmasını da beraberinde getirdi. CHP’de başlayan ayrışmanın ardından şimdi gözler Yeni Parti’ye çevrildi. Ankara kulislerinde ise kritik soru yüksek sesle sorulmaya başlandı: CHP’yi parçalayan siyasi güç mücadelesi şimdi Yeni Parti’yi de mi bölecek?