CHP'nin 'Sultanahmet' teklifine bomba cevap

CHP'li vekil İbrahim Özden Kaboğlu'nun ''Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar.'' şeklinde skandal sözleri gündemin ilk sırasına yerleşti.