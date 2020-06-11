2020-06-11 07:38:24 CHP'nin 'Sultanahmet' teklifine bomba cevap
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması gündemdeyken CHP'den kemalist zihniyetine uygun karşı bir teklif geldi.
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması gündemdeyken CHP'den kemalist zihniyetine uygun karşı bir teklif geldi.
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun ''Sultanahmet Camisi de müze olmalı'' şeklindeki skandal sözlerinin ardından sosyal medya platformu Twitter'da açılan #chpmüzeolsun başlığı altında kısa sürede yüzlerce paylaşım yapıldı.
Sahte belgelerle müzeye çevrilen tarihi Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili tartışmalar sürerken kemalist laikçi zihniyetin kaynağı CHP'den 'pes' dedirten skandal bir teklif geldi.
CHP'li vekil İbrahim Özden Kaboğlu'nun ''Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar.'' şeklinde skandal sözleri gündemin ilk sırasına yerleşti.
Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü açıklamalar sosyal medya platformu Twitter'da da gündem oldu.
#chpmüzeolsun şeklinde açılan başlık kısa sürede çok konuşulanlar listesine girdi.
Başlık altında yüzlerce paylaşım yapan vatandaşlar skandal açıklamalara tepkilerini dile getirdi.
Kullanıcılar skandal sözlere CHP'nin zihniyetine dikkat çekerek tepki gösterdi.
İnfial uyandıran küstah sözlere genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden hiç bir tepki gelmemesi ise dikkat çekti.
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