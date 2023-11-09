CHP’nin satılık delegeleri Dağıtılan para 1.5 milyar İşte yeni detaylar’ İmamoğlu’nun ağabeyi

KURULTAY'DA "HANÇER" POLEMİĞİ CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından uğradığı ihaneti "Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan Bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin! Vefalı olacaksın" sözleriyle dile getirdi. Kurultay sonrası konuşan Kılıçdaroğlu, ilk tur sonuçları sonrası Ekrem İmamoğlu'na çekilmek istediğini söylediğini ancak İmamoğlu'nun bunun üzerinden 'Ben söyledim çekildi' algısı yaydığını dile getirdi. İmamoğlu'na yakın hesaplardan "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" şeklinde paylaşılan tweetlere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Çok ağrıma gitti" dedi. Tüm bu yaşananların gölgesinde Özgür Özel'in genel başkan seçildiği olaylı CHP kurultayı ile ilgili gündeme bomba etkisi yapacak bir iddia düştü. 1.5 MİLYAR TL'LİK CHP KOLTUĞU Özgür Özel'in oturduğu CHP Genel Başkanlığı koltuğu için İmamoğlu ve ekibi eliyle CHP delegelerine1.5 milyar TL dağıtıldığı öne sürüldü.