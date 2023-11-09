2023-11-09 08:42:30 CHP’nin satılık delegeleri Dağıtılan para 1.5 milyar İşte yeni detaylar’ İmamoğlu’nun ağabeyi
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e Kurultay'daki yarışta yenildi ve Genel Başkan Özgür Özel oldu. Genel Başkan belli olsa da CHP'de skandal geleneği sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'li Tolgahan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Laleli'deki 4 döviz bürosunun açtırılarak CHP kurultayına yaklaşık 1.5 milyar TL aktarıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü işaret etti. Erdoğan, "Bu iddiayi yalanlayacak varsa Laleli Ordu Cad. 5 Kasım tarihli mobese kameralarını izlemeye davet ediyorum" dedi. Erdoğan, söz konusu iddialarına bomba yeni detaylar ekledi ve "Varan 2" ifadeleriyle paylaştı. İşte ayrıntılar...