2024-08-10 18:44:41 CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!
CHP'nin kalesi olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesinde rezil görüntüler kaydedildi.
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CHP'nin kalesi olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesinde rezil görüntüler kaydedildi.
İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.
YÜKSEK NOKTALARDA KESİNTİLER YAŞANDI -
Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.
VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR - Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı.
Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.
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