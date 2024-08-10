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CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

2024-08-10 18:44:41
CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

CHP'nin kalesi olarak bilinen Muğla'nın Bodrum ilçesinde rezil görüntüler kaydedildi.

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Foto - CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

İlçenin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinin diplere düşmesi nedeniyle ilçede su kesintileri yaşanıyor.

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Foto - CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

YÜKSEK NOKTALARDA KESİNTİLER YAŞANDI -

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Foto - CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

Bodrum'a hem yer altı su kaynaklarından hem de Geyik Barajı'ndan su sağlanmaya devam edilirken, Bitez, Çırkan, Gürece gibi mahallelerin yüksek kotlarında kesintiler yaşandı.

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Foto - CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

VATANDAŞ ÇÖZÜM İSTİYOR - Bodrum Belediyesi ekipleri, kesintiler dolayısıyla depolarına su talep eden vatandaşlara tankerlerle su dağıttı.

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Foto - CHP'nin kalesinde müthiş hizmet!

Vatandaşlar ise kesintilerin sona ermesini ve konuya yetkililerin çözüm bulmasını talep etti.

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