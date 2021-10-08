CHP'nin anayasasında ilk 4 madde değiştirildi!

Türkiye yeni anayasayı tartışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasanın değiştirilemez ilk 4 maddesi konusunda rest çekti. Erdoğan açıklamasında Kılıçdaroğlu ve CHP’yi hedef aldı. Ancak Erdoğan’ın Ak Parti içinde “Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi öneren” İsmail Kahraman’ı da işaret ettiği bildirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklaması sonrası Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi konusundaki açıklamanın kendisine ait olmadığını iddia etti. Ancak arşivler bunun tam tersini söylüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Demokratik muhalefetin anayasa değişikliği için izlenmesi gereken yol haritasını” yazdı. “Yasama Yetkisi Devredilemez” adlı bir kitapçık hazırladı. Kitapçığın önsözünü de bizzat Kılıçdaroğlu yazdı. Kitapçık yedi bölümden oluşuyor. Kitapçıkta Anayasanın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddede değişiklik öngörülüyor. Bugünkü anayasanın 2. Madde’sinde, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.” deniyor. CHP’nin değişiklik önerisi ise, “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” şeklinde. Bugünkü anayasada yer alan “Atatürk Milliyetçiliği” ifadesini çıkarılmış. Yerine “İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti” ifadesi konmuş. Kitapçıkta başka değişiklik önerileri de var. “Yeni anayasa” için yapılması gerekenlerin sıralandığı bölümde, “Türk Vatandaşlığı” kavramı yerine Anayasal Yurttaşlık anlamında “Anayasal Yurtseverlik”, Türkiye yerine “Ülke”, Türkiye Devleti yerine “Cumhuriyet”, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yerine “Türkiye Cumhuriyeti insanı” kavramlarının kullanılması tavsiye ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun önsözünü yazdığı kitapçıktaki ifadeler aynen şöyle: “Anayasal yurtseverlik gereği, en siyasal nitelik taşıyan söylemlerde bile kapsayıcı ve kucaklayıcı kavramlar öne çıkarılmalı: bir yandan, eşitlik/yurttaşlık/laiklik; öte yandan, insan hakları/demokrasi/hukuk devleti. Benzer şekilde; anayasal deyimlerin kullanılması sırasında kapsayıcı vurgular yeğlenmelidir: Türkiye (ülke), Türkiye Devleti/ Cumhuriyeti (devlet) ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı (insan).”