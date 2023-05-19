  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

2023-05-19 08:13:17
CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçikleri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddialarını net bir dille yalanladı. Tuncay Özkan, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre Kemal Kılıçdaroğlu rakibi Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 4,5 puan gerisinde kaldı. Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı.

#2
Foto - CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

CHP'Lİ ÖZKAN'DAN 'OYLAR ÇALINDI' İDDİALARINA YALANLAMA CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasınına ardından Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddilarına ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

"BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR" CHP'li Tuncay Özkan canlı yayınında kendi tabanının 'Oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

#5
Foto - CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından ortaya atılan "Kazanıyoruz, öndeyiz" manipülasyonlarının ardından özellikle sosyal medyada "Oylarımız çalındı, sokağa çıkalım" şeklinde ifadelerle provokasyonlara zemin hazırlanmıştı.

Tarih açıklandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan kararı
Gündem

Tarih açıklandı! Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan kararı

Bebek katili PKK'nın destek çıktığı Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan yarın bir görüşme gerçekleştirecek. ..
İlk turu bilen SONAR, ikinci tur anket sonucu için tarih verdi
Gündem

İlk turu bilen SONAR, ikinci tur anket sonucu için tarih verdi

Seçim sonuçlarına yakın anket yayımlayan Hakan Bayrakçı, ikinci tur seçim araştırmasının sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz milletimzden talimat alıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz milletimzden talimat alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması’nda yaptığı konuşmada, ' Biz sadec..
Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı
Siyaset

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-5 puan önde bitireceğinin ..
Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!
Medya

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs hezimetinden sonra bu kez de CHP'ye çok ağır sözlerle yüklendi...
Çin'den vazgeçip Türkiye'yi tercih ettiler!
Ekonomi

Çin'den vazgeçip Türkiye'yi tercih ettiler!

Uganda hükümeti, Çinli şirketten vazgeçip geri aldığı demiryolu projesini, Türk firmasına verme kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23