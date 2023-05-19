CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar

"BUNLAR KAOS OLSUN DİYE YAPILAN MANİPÜLASYONLAR" CHP'li Tuncay Özkan canlı yayınında kendi tabanının 'Oylar çalındı' iddialarını yalanlayarak, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Genel Başkanımızın dediği gibi, CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.