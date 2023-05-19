2023-05-19 08:13:17 CHP'li Tuncay Özkan'dan 'Oylar çalındı' iddialarına yalanlama: Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar
CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, katıldığı canlı yayında, HDP destekli 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu destekçikleri tarafından ortaya atılan 'Oylar çalındı' iddialarını net bir dille yalanladı. Tuncay Özkan, "Bunlar kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. CHP bir tek oyun bile çalınmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.