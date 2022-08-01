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Siyaset
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CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaadi yine yalan oldu... Son hali içler acısı

2022-08-01 16:54:10
CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaadi yine yalan oldu... Son hali içler acısı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Göreve geldikten 3 yıl sonra burada yüzeceğim" dediği Bostanlı sahilinin son hali içler acısı durumda.

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Foto - CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi verdiği "Yüzülebilir Körfez" vaadi hayal oldu. Soyer, "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti.

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Foto - KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Sabah'ın haberine göre, Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kaplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş,

KİRLİLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ Ancak aradan geçen zamanda, Körfez'de bırakın yüzmeyi kokudan yanına yaklaşmak bile mümkün değil. Sabah'ın haberine göre, Bir vatandaşın çektiği görüntülerde denizdeki kirlilik açıkça gözüküyor. Görüntülerde bir kaplumbağın da kirlilik nedeniyle öldüğü görüntülendi. Denizdeki kirliliği kayda alan vatandaş, "kokuyu tahmin edin" notunu düştü.

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Foto -

"3 YIL SONRA BURADA YÜZECEĞİM" DEMİŞTİ Soyer, göreve gelmeden önce "3 yıl sonra Konak'tan Karşıyaka'ya yüzeceğim" demiş ve bunun için 'Körfez Dönüşümü Projesi'ni gerçekleştireceklerini söylemişti. Ancak gelinen noktada, Körfez'deki kirlilik hala devam ederken, Soyer geçtiğimiz yıl "3 yıl" sözünü değiştirerek "Görev süremin sonuna kadar Körfez'de yüzeceğim" dedi. Öte yandan; Köfrez kirliliğinin son bulmasında AK Parti kanadı yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılması gerektiğini belirtirken AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hattı bir arada. Bunun ayrıştırılması lazım. 5 bin kilometreye ihtiyaç var. 640 kilometresi yapılmış durumda" diyerek çalışmalarda kat edilen yolu yeterli olmaması yönüyle eleştirdi.

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