2021-10-15 15:19:08 CHP’li Tezcan’dan işine geldiği gibi muamele! Akit’e ceza, yandaşa basın özgürlüğü
Mütedeyyinlere yaşam hakkı tanımayan ve ikiyüzlü siyasetini her fırsatta gözler önüne seren CHP, bu kez gazetelere verilen cezalar üzerinden çelişkiye imza attı. Söz konusu Akit olunca basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayarak mahkemelere koşan ve kurumumuz hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’li Bülent Tezcan, şimdi Basın İlan Kurumu’nun gazetelere verdiği cezaların kaldırılması için Meclis’e kanun teklifi verdi.