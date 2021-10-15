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Siyaset
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CHP’li Tezcan’dan işine geldiği gibi muamele! Akit’e ceza, yandaşa basın özgürlüğü

2021-10-15 15:19:08
CHP’li Tezcan’dan işine geldiği gibi muamele! Akit’e ceza, yandaşa basın özgürlüğü

Mütedeyyinlere yaşam hakkı tanımayan ve ikiyüzlü siyasetini her fırsatta gözler önüne seren CHP, bu kez gazetelere verilen cezalar üzerinden çelişkiye imza attı. Söz konusu Akit olunca basın ve ifade özgürlüğünü hiçe sayarak mahkemelere koşan ve kurumumuz hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’li Bülent Tezcan, şimdi Basın İlan Kurumu’nun gazetelere verdiği cezaların kaldırılması için Meclis’e kanun teklifi verdi.

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Foto - Bülent Tezcan, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler sarf ederek Türkiye’nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanına “faşist diktatör” diyerek hakaretler savurdu.

Bülent Tezcan, geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak sözler sarf ederek Türkiye’nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanına “faşist diktatör” diyerek hakaretler savurdu.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu ifadelerin ardından suç duyusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da söz konusu ifadelerin ardından suç duyusunda bulundu.

#3
Foto - Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından sunulan dilekçede, Tezcan'ın hakaretlerine yer verilmiş ve söz konusu ifadelerin, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının kişilik haklarının toplum katında zedelendiği, toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasının amaçlandığı belirtildi. Yapılan şikayet üzerine mahkeme Bülent Tezcan’ı tazminata mahkum etti.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından sunulan dilekçede, Tezcan'ın hakaretlerine yer verilmiş ve söz konusu ifadelerin, düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Cumhurbaşkanının kişilik haklarının toplum katında zedelendiği, toplumun husumetine ve kinine maruz kalmasının amaçlandığı belirtildi. Yapılan şikayet üzerine mahkeme Bülent Tezcan’ı tazminata mahkum etti.

#4
Foto - Öte yandan tazminata mahkum edilen Bülent Tezcan, Erdoğan’a yönelik ‘faşist, diktatör’ şeklindeki sözlerine yönelik Akit TV’de yapılan eleştirel haber nedeniyle ise Akit TV ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan tazminata mahkum edilen Bülent Tezcan, Erdoğan’a yönelik ‘faşist, diktatör’ şeklindeki sözlerine yönelik Akit TV’de yapılan eleştirel haber nedeniyle ise Akit TV ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

#5
Foto - Erdoğan’a ‘faşist diktatör’ dediği için Akit TV’de yapılan eleştirel haberi hazmedemeyen Tezcan, yaptığı suç duyurusunda basın özgürlüğünü hiçe sayarak Akit TV ve yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.

Erdoğan’a ‘faşist diktatör’ dediği için Akit TV’de yapılan eleştirel haberi hazmedemeyen Tezcan, yaptığı suç duyurusunda basın özgürlüğünü hiçe sayarak Akit TV ve yetkililerinin cezalandırılmasını istedi.

#6
Foto - Akit TV’ye dava açarak basını susturmaya çalışan Bülent Tezcan, şimdi de şimdi ise yeni bir tiyatro ile kamuoyunun önüne çıktı.

Akit TV’ye dava açarak basını susturmaya çalışan Bülent Tezcan, şimdi de şimdi ise yeni bir tiyatro ile kamuoyunun önüne çıktı.

#7
Foto - Akit TV’nin ceza alması için elinden geleni ardına koymayan CHP Aydın Milletvekili Tezcan, şimdiyse ilan kesme cezalarının kaldırılması için Meclis'e kanun teklifi verdi. Tercan, Basın İlan Kurumu'nun gazetelere ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018'den sonra kesilen tüm cezaların kaldırılmasına da istedi. Basın İlan Kurumu’nun yalan haberler üreten muhalif medyaya verdiği ilan kesme cezalarını eleştirerek gazetelere ifade özgürlüğü kapsamında ceza verilmemesini savunan Tezcan’ın bu hamlesi aylar önce Akit TV’ye ceza verilmesi için çırpınışını akıllara getirdi.

Akit TV’nin ceza alması için elinden geleni ardına koymayan CHP Aydın Milletvekili Tezcan, şimdiyse ilan kesme cezalarının kaldırılması için Meclis'e kanun teklifi verdi. Tercan, Basın İlan Kurumu'nun gazetelere ilan ve reklam kesme yaptırımı uygulama yetkisi ile Haziran 2018'den sonra kesilen tüm cezaların kaldırılmasına da istedi. Basın İlan Kurumu’nun yalan haberler üreten muhalif medyaya verdiği ilan kesme cezalarını eleştirerek gazetelere ifade özgürlüğü kapsamında ceza verilmemesini savunan Tezcan’ın bu hamlesi aylar önce Akit TV’ye ceza verilmesi için çırpınışını akıllara getirdi.

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