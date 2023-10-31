CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

BİR ANDA 180 DERECE DÖNDÜLER Ancak CHP, siyasi saiklerle projeye karşı tutum alınca iki başkan da İzmirlinin çıkarları yerine siyasi kariyerlerini düşündü ve 180 derece dönüverdi. Hatta Soyer, miting yapıp projeye dava açtıklarını bile duyurdu. Bakan Ersoy, önceki gün yine İzmir'deydi. Bakan Ersoy, kibar bir insan, o yüzden Çeşme Projesi'nden bahsederken "Belediyeler bize kalleşlik yaptı" demedi de kibarca "Samimi yaklaşmadılar" ifadesini kullandı. Ersoy, "Bu konuya samimi ve şeffaf yaklaşıyoruz. Ancak belediye dahil olmak üzere birileri toplantılarda farklı çıkışta, farklı açıklamalar yapıp konuya samimi yaklaşmadılar. İzmir adına üzülüyorum. İzmir için siyasi yaklaşmamak lazım. Her fırsatı değerlendirip İzmir, İstanbul için projeler yapıyoruz. İzmir'i hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir, bu "kalleşliği" yapanları asla unutmayacak... Bunun hesabı İzmirli tarafından er ya da geç sorulacak…”