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Medya
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CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

2023-10-31 16:04:43
CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'i turizmde amatör ligden süper lige çıkaracak 'Çeşme Turizm Bölgesi' projesini duyurmuştu. 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayarak İzmir'i 12 ay boyunca turizmin başkenti yapacak projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise önce destek verip, sonra karşı çıkmışlardı. Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, bu durumu “kalleşlik" dışında açıklayacak başka kelime olmadığını belirtti. Gülenç, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

“İzmir, turizmden maalesef Antalya ve Muğla kadar pay alamıyor. Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi olmasa İzmir'e gelen turist sayısı çok az. "Turizmin yıldızı" diye övündüğümüz Çeşme de yurt dışı pazarlardan ilgi görmüyor. Bu yüzden de İzmir ve İstanbul'un yazlık sayfiye yeri olmanın ötesine bir türlü geçemiyor. İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çıktı ve İzmir'i turizmde amatör ligden süper lige çıkaracak 'Çeşme Turizm Bölgesi' projesini ortaya koydu. Bu, 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayarak İzmir'i 12 ay boyunca turizmin başkenti yapacak bir proje...

#2
Foto - CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

Ancak, böylesine önemli bir proje, maalesef, çeşit türlü "kalleşlikle" engellenmeye çalışılıyor. Bu "kalleşlik" lafım kesinlikle İzmir'deki meslek odalarına değil. Onlar kente yapılacak her yatırıma karşı oldukları için Çeşme Projesi'ne de karşılar... Kendi içlerinde tutarlılar. Ancak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın başta destekledikleri bu projeye sonradan karşı çıkmalarını "kalleşlik" dışında açıklayacak başka kelime yok.

#3
Foto - CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

SOYER ERSOY'A TEŞEKKÜR ETMİŞTİ İki başkan da başlarda bu projeye destek verdi. Hatta Oran, bu desteğini, "Çeşme projesine karşı çıkmak vatan hainliğidir" demeye kadar vardırdı... İki başkan, projeyi ortaya koyan Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un tüm toplantılarına katıldı. Hatta geçtiğimiz yıl Mart ayında İzmir Ticaret Odası'ndaki toplantıda Soyer, kalktı ve süreçte bakanlığın yanında olduklarını vurgulayarak, "Bakanımıza bugüne kadarki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı. Bölgede de çok iddialı projelerden biri" diye konuştu.

#4
Foto - CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

ORAN 'ARKASINDAYIZ' DEMİŞTİ Aynı toplantıda söz alan Ekrem Oran da, "Biz Çeşme Belediyesi olarak ilçemizin doğasını ve değerlerini koruyarak, Çeşme'nin sezonunu 12 aya yayacak ve çeşme turizmine katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi beton yoğunlaşmasıydı, diğeri de vatandaşlarımızın mallarının üzerindeki acele kamulaştırma kararlarıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çekincelerine katıldık ve bakanımızdan açıklamalar geldi. İkimiz de masadayız ve şeffaf bir şekilde süreç işliyor" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet

BİR ANDA 180 DERECE DÖNDÜLER Ancak CHP, siyasi saiklerle projeye karşı tutum alınca iki başkan da İzmirlinin çıkarları yerine siyasi kariyerlerini düşündü ve 180 derece dönüverdi. Hatta Soyer, miting yapıp projeye dava açtıklarını bile duyurdu. Bakan Ersoy, önceki gün yine İzmir'deydi. Bakan Ersoy, kibar bir insan, o yüzden Çeşme Projesi'nden bahsederken "Belediyeler bize kalleşlik yaptı" demedi de kibarca "Samimi yaklaşmadılar" ifadesini kullandı. Ersoy, "Bu konuya samimi ve şeffaf yaklaşıyoruz. Ancak belediye dahil olmak üzere birileri toplantılarda farklı çıkışta, farklı açıklamalar yapıp konuya samimi yaklaşmadılar. İzmir adına üzülüyorum. İzmir için siyasi yaklaşmamak lazım. Her fırsatı değerlendirip İzmir, İstanbul için projeler yapıyoruz. İzmir'i hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı. İzmir, bu "kalleşliği" yapanları asla unutmayacak... Bunun hesabı İzmirli tarafından er ya da geç sorulacak…”

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