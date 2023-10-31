2023-10-31 16:04:43 CHP’li iki başkandan kalleşlik! Bu, hakikaten büyük rezalet
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'i turizmde amatör ligden süper lige çıkaracak 'Çeşme Turizm Bölgesi' projesini duyurmuştu. 45 bin dönüm alanda 15 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayarak İzmir'i 12 ay boyunca turizmin başkenti yapacak projeye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise önce destek verip, sonra karşı çıkmışlardı. Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, bu durumu “kalleşlik" dışında açıklayacak başka kelime olmadığını belirtti. Gülenç, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti: