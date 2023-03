''ONLAR İÇİN MEMLEKET SÖZ KONUSU DEĞİL'' Altılı Masa'nın menfaatleri uğruna bir araya geldiğini belirten Sevigen, ''Onlar için memleket, ülke filan söz konusu değil, mavi vatan söz konusu değil. Libya, Kıbrıs söz konusu değil. Hele deprem hiç söz konusu değil. Bunlar topluma güven vermez artık. 6'lı masadakiler bundan sonra içten içe kin besleyecekler. Cumhurbaşkanlığı adayının ilanında hepsinin suratlarını görmediniz mi? Hepsi birbirine nasıl bakıyorlardı. Akşener'in yüzü asıktı, her an bir hamle yapacakmış gibi... Bunlar başını yastığa koyup rahat uyuyamazlar. Her taraftan muhakkak birbirinden bir ihanet gelecek ve bir bıçak darbesi gelecek diye bekleyeceklerdir. Böyle bir ortamda beraber olan insanların ülkeye ne faydası olacak?" dedi.